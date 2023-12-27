У Полтавській громаді мають реорганізувати три медичних установи шляхом приєднання їх до інших закладів. Це питання розглянули на сесії міської ради.

Рішення про реорганізацію депутати ухвалили 29 грудня. Підтримали по 27 обранців із 34 присутніх. Про це із засідання сесії повідомила кореспондентка Суспільного.

Питання про реорганізацію медичних установ 27 грудня обговорили на засіданні постійної комісії у Полтавській міській раді. Про це стало відомо з онлайн-трансляції.

Директор департаменту охорони здоров’я Сергій Котов розповідав, що йдеться про реорганізацію трьох закладів:

третю міську поліклініку хочуть приєднати до третьої міської лікарні;

п’яту міську лікарню планують об’єднати з другою лікарнею;

перинатальний центр у Полтаві мають підпорядкувати першій міській лікарні.

За словами Сергія Котова, це необхідно тому, що заклади не входять до спроможної мережі, відтак на їхнє утримання потрібні додаткові гроші з бюджету.

"Штат медичний буде повністю збережений. Дубльовані лікарські посади ― директор і так інше ― будуть скорочені чи перепрофільовані. Наприклад, дубльовані посади ― директор. Не може бути два директори, якщо буде приєднано. Буде заступник директора з амбулаторної мережі або інша посада", ― розповів директор департаменту охорони здоров’я.

Реорганізацію підтримали на профільній комісії у Полтавській міській раді.

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