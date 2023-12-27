Майстриня петриківського розпису Вікторія Тимошенко, яка живе й працює у Дніпрі, розписує ялинкові прикраси. У цьому новорічному сезоні вона створила понад 50 кульок, розповіла Суспільному мисткиня.
На розпис однієї новорічної кульки художниця витрачає від трьох годин до кількох днів. Більшість виробів створила на замовлення за кордон — до США, Канади, Польщі, Німеччини.
"Цікава кожна кулька, бо зроблена з любов'ю. Довша по роботі — сюжетна, з людьми. Залишається незмінною кулька "Різдво ". Там сюжет йде по колу", — розказує Вікторія.
Особливо складне замовлення цьогоріч, каже майстриня, було до США — 20 новорічних кульок з різними сюжетами.
2023-ій рік загалом був успішним для неї як художниці, ділиться Вікторія Тимошенко.
Зокрема, вона презентувала персональну виставку в Дніпрі, у музеї "Літературне Придніпров'я". Вона називалася "Ой летіла горлиця через сад" і діяла два місяці. До неї майстриня підготувала декілька нових картин.
"Ось робота, написана в цьому році. Хоча я не дуже люблю малювати портрети, але, думаю, вийшло вдало. До річниці народження Шевченка. І цими словами хочеться нагадати українцям, щоб ми були всі один за одного горою", — говорить вона.
Має плани й бажання майстриня й на новий, 2024-ий, рік.
"У новому році особисто для себе хочу більше мати часу на творчість, для того, щоб вона приносила радість людям", — говорить художниця.
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