Майстриня петриківського розпису Вікторія Тимошенко, яка живе й працює у Дніпрі, розписує ялинкові прикраси. У цьому новорічному сезоні вона створила понад 50 кульок, розповіла Суспільному мисткиня.

Кульки Вікторії Тимошенко. Фото: Вікторія Тимошенко

На розпис однієї новорічної кульки художниця витрачає від трьох годин до кількох днів. Більшість виробів створила на замовлення за кордон — до США, Канади, Польщі, Німеччини.

Кулька з колядниками. Фото: Вікторія Тимошенко

"Цікава кожна кулька, бо зроблена з любов'ю. Довша по роботі — сюжетна, з людьми. Залишається незмінною кулька "Різдво ". Там сюжет йде по колу", — розказує Вікторія.

Кулька з янголом. Фото: Вікторія Тимошенко

Особливо складне замовлення цьогоріч, каже майстриня, було до США — 20 новорічних кульок з різними сюжетами.

2023-ій рік загалом був успішним для неї як художниці, ділиться Вікторія Тимошенко.

"Їхали козаченьки степом, долиною ..." Робота Вікторії Тимошенко. Фото: Вікторія Тимошенко

Зокрема, вона презентувала персональну виставку в Дніпрі, у музеї "Літературне Придніпров'я". Вона називалася "Ой летіла горлиця через сад" і діяла два місяці. До неї майстриня підготувала декілька нових картин.

Портрет Тараса Шевченка. Робота Вікторії Тимошенко. Фото: Вікторія Тимошенко

"Ось робота, написана в цьому році. Хоча я не дуже люблю малювати портрети, але, думаю, вийшло вдало. До річниці народження Шевченка. І цими словами хочеться нагадати українцям, щоб ми були всі один за одного горою", — говорить вона.

Вікторія Тимошенко на майстер-класі. Фото: Суспільне Дніпро

Має плани й бажання майстриня й на новий, 2024-ий, рік.

"У новому році особисто для себе хочу більше мати часу на творчість, для того, щоб вона приносила радість людям", — говорить художниця.

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