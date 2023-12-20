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2023: Як на Хмельниччині змінилися ціни на продукти за рік
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2023: Як на Хмельниччині змінилися ціни на продукти за рік

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2023: Як на Хмельниччині змінилися ціни на продукти за рік
Фото: Суспільне Хмельницький

Протягом 2023 року на споживчому ринку Хмельниччини найбільше зросли ціни на картоплю, макаронні вироби, сметану та батон. А от на овочі, гречку та яйця навпаки — знизилися.

Про це Суспільному розповів заступник начальника управління розвитку підприємництва обласного департаменту економічного розвитку Олег Гарник.

За його інформацією, протягом року найбільше піднялась у ціні картопля — на 27% та макаронні вироби — майже на 23%.

"Також на 14 % зросла ціна на свинину. Якщо у січні 1 кілограм м'яса коштував 168 гривень, то на перше грудня ціна становила вже 191 гривню. Сметана також подорожчала з 96 до 109 гривень за кілограм. Крім того, зросли ціни на батон, птицю та молоко пастеризоване", — розповів посадовець.

Водночас, протягом 2023 року суттєво подешевшали гречка та овочі.

"Гречка здешевшала аж на 44% — з 65 гривень до 36 гривень за кілограм. Відбулось зниження ціни на овочі на 39%, зокрема моркву та буряк. Протягом року також подешевшали яйця та соняшникова олія", — зазначив Олег Гарник.

Разом з тим, ціни на хліб, борошно, яловичину та цукор залишались протягом року без змін.

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