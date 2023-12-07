Колишній президент Перу вийшов із в'язниці після 16 років за ґратами

Колишнього президента Перу Альберто Фухіморі, засудженого за корупцію та організацію викрадення і вбивства дисидентів, випустили з-під варти.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що за часів свого правління Фухіморі встановив режим авторитарної влади в країні. Тоді він проводив радикальну боротьбу з лівими повстанськими рухами. Наприкінці 2007 року суд засудив його до шести років ув'язнення. Пізніше термін збільшили до 25 років. Політика звинувачували у скоєнні злочинів проти людяності та корупцію. На початку грудня Конституційний суд Перу ухвалив рішення звільнити експрезидента.

Видання пише, що подія стада викликом для Перу перед міжнародним судом, членами якого є всі найбільші економіки Латинської Америки.

85-річний президент Перу Альберто Фухіморі (у центрі) після звільнення з в’язниці в Кальяо, Перу, 6 грудня 2023 року. Фото: AP/Martin Mejia

У вівторок Верховний суд Перу постановив негайно звільнити Фухіморі, нехтуючи рішенням Міжамериканського суду з прав людини (IACHR) про те, що він повинен залишатися у в'язниці. IACHR повторив своє рішення у вівторок увечері, коли звільнення Фухіморі здавалося неминучим.

"Є кілька країн, які раніше повстали проти Міжамериканського суду з прав людини. Це Нікарагуа та Венесуела, тому Перу приєднається до цієї трійки, які кидають виклик міжнародному праву", — сказав колишній президент міжнародного суду Дієго Гарсіа-Саян.

85-річний Фухіморі має поганий стан здоров'я, він перебував у в'язниці з 2005 року, зрештою відбувши більшу частину свого 25-річного ув'язнення.

Зазначається, що вихід з-під юрисдикції Міжамериканського суду з прав людини давно був метою ультраправих політиків у Перу.

Це не перший раз, коли перуанський суд намагається звільнити Фухіморі. У 2022 році той самий суд вищої інстанції розпорядився про його звільнення, але тодішня адміністрація під керівництвом президента Педро Кастільо не виконала це рішення, вирішивши натомість виконати окреме рішення IACHR.

За що сидів президент Перу

У 2009 році Альберто Фухіморі, президент Перу японського походження, був засуджений до 25 років ув'язнення за звинуваченням у порушенні прав людини. Його звинуватили в тому, що він під час свого правління організував убивства 25 перуанців військовим ескадроном смерті з 1990 по 2000 рік, коли уряд боровся з комуністичними повстанцями "Сяючий шлях".

За даними антикорупційної організації Transparency International, яка має представництва у понад 110 країнах світу, Фухіморі та його прибічник, голова таємної розвідки Владимиро Монтесінос з 1990 по 2000 роки внаслідок корупції та відмивання грошей завдали економіці Перу понад 8 млрд доларів збитків. Крім того, за їхнього правління порушувалися права людини, був контроль медіа та судової системи тощо.

Фухіморі призначив державним прокурором Хосе Угаса — це щоб усунути свого опонента. Однак саме Угас зрештою домігся засудження за корупцію та хабарництво понад 1500 перуанських чиновників, а також йому вдалося притягнути до відповідальності самого Альберто Фухіморі.