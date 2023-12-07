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Україна та США підписали угоду про наміри спільного виробництва озброєнь
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Україна та США підписали угоду про наміри спільного виробництва озброєнь

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Міністр оборони Ллойд Остін виступає з промовою
Міністр оборони Ллойд Остін виступає з промовою на Конференції оборонно-промислової бази України у Вашингтоні, 6 грудня 2023 р. Фото: Міністерство оборони США

Україна та США досягли домовленостей щодо спільного виробництва деяких видів озброєнь та обміну технічними даними.

Про це повідомили на сайті Пентагону за підсумками Конференції з питань оборонно-промислової бази України, проведеної у Вашингтоні 6 грудня.

У роботі Конференції взяв участь міністр оборони США Ллойд Остін, який підкреслив, що здатність Києва виробляти важливе військове обладнання всередині країни є ключовою для свободи та суверенітету у межах своїх кордонів.

"Разом із нашими союзниками та партнерами ми повинні продовжувати працювати, щоб допомогти Україні дати відсіч російським силам…. Це означатиме зміцнення оборонно-промислової бази України як для підтримки поточних військових зусиль і для зміцнення національної сили у майбутньому", — сказав глава Пентагону.

Під час роботи Конференції офіційні представники США та України підписали заяву про наміри щодо спільного виробництва критично важливої зброї та пріоритетного обміну технічними даними між двома країнами для задоволення нагальних потреб Збройних Сил України.

Україна та США підписали угоду про наміри спільного виробництва озброєнь
Міністр оборони Ллойд Остін виступає з промовою на Конференції оборонно-промислової бази України у Вашингтоні, 6 грудня 2023 р. Фото: Міністерство оборони США

Остін сказав, що досягнуті домовленості відкриють Україні шляхи для виробництва запчастин ближче до фронту та швидшого повернення відремонтованої військової техніки на передову.

"Ми також повинні зміцнити системи логістики та інформаційних технологій, які об’єднують усі ці зусилля — міцну та стійку промислову базу, яка має гарячі виробничі лінії з міцними безпечними ланцюжками поставок", — сказав Остін.

Остін наголосив, що сильна, стійка українська оборонна промисловість матиме відгук далеко за її межами та посилить безпеку в усьому світі.

"Разом із нашими союзниками та партнерами я впевнений, що ми маємо все необхідне, щоб допомогти нашим українським друзям підтримувати їхню боротьбу за свій суверенітет у довгостроковій перспективі", – додав глава Пентагону.
Україна та США підписали угоду про наміри спільного виробництва озброєнь
Міністр оборони Ллойд Остін виступає з промовою на Конференції оборонно-промислової бази України у Вашингтоні, 6 грудня 2023 р. Фото: Міністерство оборони США

Дводенну конференцію спільно організовують Білий дім та Міністерства торгівлі й оборони США. Вона об’єднує представників промисловості та уряду США й України для обговорення ідей, які могли б зміцнити українську оборонно-промислову базу.

Зазначається, що обговорення на Конференції включають сфери потенційної співпраці між урядом США, України та промисловими партнерами щодо шляхів просування найкращих практик, які можуть призвести до довгострокового успіху, а також збільшення інвестицій в оборонний сектор України.

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