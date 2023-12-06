Президент Володимир Зеленський сьогодні, 6 грудня привітав військових із Днем Збройних сил України, вручив державні нагороди, бойові прапори, стрічки почесної відзнаки та присвоїв почесні найменування військовим з'єднанням.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Сьогодні для всіх нас особливий день, особливе свято особливих людей – хоробрих і загартованих воїнів. Найсильніших синів і доньок України, які боронять Батьківщину на суші, у повітрі, на воді, на всіх напрямках, усіма силами. Все це ви, наші Збройні сили України", – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що для нього велика честь особисто нагороджувати найкращих захисників і захисниць України.

"Бачити ваші очі, бачити ваш погляд. Це те, що дуже промовисто розповідає про війну без будь-яких зайвих слів. Розповідає про наших бійців, про їхній досвід, про біль, про відвагу, про побратимів, яких забрала війна. Очі, які бачать війну, бачать зло, поранення, смерть, але не відводять погляду. Дають відсіч, тримають оборону, б’ються заради України", – сказав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що Сили оборони воюють за те, щоб в очах українців ніколи не панував відчай, щоб Україна вистояла в боротьбі проти загарбника, щоб звільнити наших людей із російської окупації та полону.

"Ми всі пишаємося вами. Вся Україна вдячна вам! І наша держава зробить абсолютно все, щоб усі покоління українського народу завжди пам’ятали й шанували кожне життя кожного воїна, кожного героя, яке було віддане на полі бою заради України, нашої свободи, нашого майбутнього", – зазначив він.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх героїв, які загинули за свободу й незалежність України.

Зеленський побажав військовим міцності й перемоги та вручив державні нагороди. Зокрема, президент передав орден "Золота Зірка" матері полеглого Героя України, старшого солдата Сергія Божка, який захищав територіальну цілісність нашої держави з 2018 року. У травні 2022-го на Донеччині під час атаки з боку російських окупантів Сергій Божко прикривав і забезпечував оборону позиції ЗСУ, знищив багато російської техніки та особового складу противника, але сам зазнав смертельних поранень.

Зеленський передає орден "Золота Зірка" рідним полеглих захисників. Фото: ОПУ

Також орден "Золота Зірка" отримала дружина старшого лейтенанта Андрія Дробіленка, який був удостоєний звання Героя України посмертно. У жовтні 2022 року група під командуванням Андрія Дробіленка утримувала оборонний рубіж у районі Новоселівського на Луганщині, який проивник намагався захопити за підтримки важкої техніки та артилерії. Українським військовим вдалося утримати позиції, але Андрій Дробіленко був смертельно поранений.

Президент передав орден і дружині молодшого сержанта Вадима Лисенкова, полеглого Героя України. У 2022 році він брав участь у диверсійно-розвідувальних операціях, допомагав виявляти та знищувати противника, захоплювати зброю й полонених. Торік у жовтні брав участь у штурмі ворожих позицій на Херсонщині, у листопаді в Бахмуті – у захопленні ворожих позицій та евакуації поранених українських бійців. Вадим Лисенков героїчно загинув під час щільного ворожого обстрілу.

Також Зеленський вручив орден "Золота Зірка" Герою України, старшому лейтенанту Андрію Докторенку, який із липня 2022 року виконує бойові завдання на Донеччині та Луганщині. Взвод під його командуванням неодноразово відбивав штурми армії РФ та звільняв території.

Орден із рук президента отримав бойовий медик, молодший сержант Богдан Магаляс, який бере участь у відсічі російській агресії на Херсонщині та Запоріжжі. Богдан Магаляс під щільним вогнем противника здійснював евакуацію поранених військовослужбовців із поля бою й надавав їм першу медичну допомогу. Під час евакуації медик особисто неодноразово вступав у перестрілку з противником. У грудні 2022 року Богдан Магаляс зазнав контузії та легкого осколкового поранення, але відмовився від госпіталізації і продовжив виконувати завдання пліч-о-пліч зі своїми побратимами.

Президент Володимир Зеленський вручає нагороду. Фото: ОПУ

Зеленський також вручив відзнаки президента "Хрест бойових заслуг" солдату Василю Абрамюку, майору Кирилу Вересу та льотчику, капітану Анатолію Курносову.

З метою відзначення високого професіоналізму, бойових заслуг, мужності та відваги особового складу військових частин президент вручив бойові прапори 63-й окремій механізованій бригаді Командування Сухопутних військ ЗСУ, 38-й окремій бригаді морської піхоти Командування Військово-Морських сил ЗСУ, 14-му зенітному ракетному полку Командування Повітряних сил ЗСУ.

Президент Володимир Зеленський вручає бойовий прапор. Фото: ОПУ

Крім того, відзнаку президента України "За мужність та відвагу" отримали: 110-та окрема механізована бригада ім. генерал-хорунжого Марка Безручка Сухопутних військ ЗСУ, 164-та радіотехнічна Слобідська бригада Повітряних сил ЗСУ та 91-й окремий Охтирський полк підтримки Сухопутних військ ЗСУ.

Зеленський також присвоїв почесні найменування. Так, 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Командування Сухопутних військ ЗСУ присвоєно почесне найменування "Едельвейс", 145-му окремому ремонтно-відновлювальному полку Командування Сил логістики ЗСУ – почесне найменування "Миколаївський".

Присвоєно військові звання бригадного генерала начальнику штабу, заступнику командувача Повітряного командування "Схід" Повітряних сил ЗСУ Вадиму Лабунцю, заступнику командувача Повітряного командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ Сергію Рябку, начальнику Інституту авіації та протиповітряної оборони Національного університету оборони України Анатолію Салію та іншим.

У церемонії нагородження, що відбулася в Маріїнському палаці, також узяли участь: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала, секретар РНБО Олексій Данілов, перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк, заступник керівника Офісу президента Роман Машовець.

День Збройних сил України — святковий день на честь ЗСУ, встановлений постановою ВРУ 1993 року. Відзначається щорічно 6 грудня — в день ухвалення 1991 року Закону України "Про Збройні сили України".