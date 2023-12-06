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У Тернополі засвітили головну ялинку: що кажуть жителі міста
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У Тернополі засвітили головну ялинку: що кажуть жителі міста

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На Театральному майдані в Тернополі засвітили головну ялинку міста й освятили Різдвяну шопку. Кореспонденти Суспільного поспілкувалися з учасниками заходу.

Ялинка в Тернополі
Новорічна ялинка в Тернополі. Фото: Суспільне Тернопіль

Оксана Шаровська прийшла на площу з чоловіком і сином Давидом.

Оксана Шаровська, тернополянка з сином Давидом
Оксана Шаровська, тернополянка з сином. Фото: Суспільне Тернопіль

"Хотіли зробити дитині невеличке свято. Він ще ніколи не був на увімкненні ялинки, тому вирішили прийти подивитися. Минулими роками було багато ілюмінації. Цього року, мені здається, її трохи менше. Бачу, іграшки ручної роботи. Дуже гарні".

Під час заходу в Тернополі
Під час заходу. Фото: Суспільне Тернопіль

Богдан Кутний прийшов до ялинки з внуком Дмитром.

Богдан Кутний, тернополянин з внуком Дмитром
Богдан Кутний, тернополянин з внуком. Фото: Суспільне Тернопіль

"Вражає. По-перше, багато людей. Значить, люди хочуть того. Дітей багато. Та й оформлення гарне. Краще, ніж торік".

У Тернополі засвічують новорічну ялинку
У Тернополі засвічують головну ялинку. Фото: Суспільне Тернопіль

"Мені сподобалося, як вона світиться", — сказав тернополянин Дмитро Семенчук.

Шопка в Тернополі
Різдвяна шопка в Тернополі. Фото: Суспільне Тернопіль

Під час освячення шопки в Тернополі
Під час освячення шопки. Фото: Суспільне Тернопіль

Нагадаємо, новорічну ялинку встановили працівники комунального підприємства міської ради "Тернопільміськсвітло". Директор цього підприємства Олег Лехіцький розповів Суспільному, що на її встановлення грошей з міського бюджету не виділяли. Ялинку придбали 11 років тому, ілюмінацію — 3 роки тому. За освітлення ялинки платитимуть приватні підприємці. Попередніми роками на це витрачали до 8 тисяч гривень. Торік головної ялинки в Тернополі не встановлювали. Таке рішення тоді ухвалила міська рада після онлайн-голосування жителів громади.

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