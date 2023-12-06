У Дніпрі погасили марку до Дня Святого Миколая та Дня Збройних сил України

У Дніпрі до Дня Святого Миколая та ЗСУ погасили тематичну марку. На ній зобразили Миколая, який їде на козацькому коні з подарунками для військових.

Як розповів Суспільному директор східного регіону "Укрпошти" Антон Ізотов, загальний наклад – 600 тисяч марок, Дніпропетровщина отримала 18 тисяч. Кожні 5 гривень з продажу передадуть на потреби армії. Також Укрпошта запустила благоднійну акцію до Дня ЗСУ.

"Тут є грілка, пальники, дощовики, носки та інші речі, які вони потребують. Кожен клієнт може придбати цей пакунок, а Укрпошта доставить їх на передову", – розповів Антон Ізотов.

Марка до Дня Святого Миколая та ЗСУ. Фото: Суспільне Дніпро

Марку придбала місцева жителька Інна Дімідова.

"Ось марки наклеїла на конверти, зараз піду печатки поставлю. Це ж в мене онук, йому тільки 7, коли буде багато років, буде згадувати, що були тяжкі часи", – каже вона.

Жителька Дніпра Інна Дімідова з маркою. Фото: Суспільне Дніпро

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