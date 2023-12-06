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Відсторонили від займаної посади. У Кропивницькому судять керівницю управління освіти
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Відсторонили від займаної посади. У Кропивницькому судять керівницю управління освіти

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У Кропивницькому апеляційний суд відсторонив від займаної посади начальницю міського управління освіти Ларису Костенко на час досудового розслідування та обрав запобіжний захід у виді застави 107 600 гривень. Лариса Костенко підозру у зловживанні службовим становищем вважає необґрунтованою.

6 грудня апеляційний суд розглянув апеляцію на рішення Кіровського районного суду. Згідно з ухвалою, начальницю кропивницького управління освіти Ларису Костенко не відсторонили від посади на час досудового слідства. ЇЇ підозрюють у зловживанні службовим становищем під час закупівлі електроенергії у 2021 році, сказала прокурорка Маргарита Коваль.

Прокурорка вважає — підозра обґрунтована, це підтверджується матеріалами кримінального провадження.

"Був договір за жовтень - листопад. В одному договорі зазначаються два місяці спожитої електроенергії. Другий договір був укладений на іншу кількість електроенергії та діяв впродовж грудня. У цей період були зазначені відомості, які не відповідають дійсності".

Сказала, у разі доведення провини начальниці загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

"Були сформовані платіжні доручення на більшу суму, понад 600 тисяч гривень. Відповідно до положення про управління освіти, Костенко є розпорядником бюджетних грошей. Спеціаліст бухгалтерії повинен звіряти обсяг спожитої електроенергії, відповідність до акту".

Лариса Костенко з підозрою не згодна. Пояснила, що гроші повернули до бюджету цього року після звірки.

"Я вважаю, що підозра, апеляція, доповнення до неї не обґрунтовані. Мене за 20 років роботи в освіті ніхто так не принижував, що я можу щось спотворювати, підробляти, я вважаю, що це знущання. У нас є фінансовий рік. І розглядати окремі місяці це непрофесійно".

У Лариси Костенко – дві адвокатки. Вікторія Завгородня просила рішення районного суду залишити без змін. Наталія Сюр сказала, що під час вручення підозри порушувалися права її підзахисної.

"Підозру начальнику управління вручали в кардіоцентрі спецпризначенці СБУ. У моєї підзахисної на той час був тиск 220. Костенко сама принесла всі документи, сама все це виявила".

Суд ухвалив рішення відсторонити підозрювану від посади з 6 грудня 2023 року по 9 січня 2024 року. Зі слів судді, ухвала оскарженню не підлягає.

За інформацією речниці обласної прокуратури Наталії Алєксєєнко, завтра, 7 грудня, апеляційний суд розглядатиме апеляційну скаргу прокуратури щодо іншої фігурантки цієї справи — підлеглої працівниці управління.

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