Вони добре знають, який вигляд мають машини старости та РЕМ — це була цілеспрямована акція. Так прокоментувала голова Новгород-Сіверської громади Людмила Ткаченко знищену росіянами автівку старости Грем’яча Андрія Ірхи, в яку 6 грудня поцілили ударним дроном. Він разом з чоловіками місцевої пожежної команди самотужки намагались відремонтувати пошкоджену обстрілами лінію електропередач. Чоловіки розбіглись від машини побачивши безпілотник — це врятувало їм життя, поранень ніхто не отримав.

"Вони добре знають, який вигляд мають машини старости та РЕМ, нашу евакуаційну, бо вона дуже часто там буває – це була цілеспрямована акція".

Людмила Ткаченко. ФОТО: Суспільне Чернігів

Це не вперше росіяни обстрілюють при спробі відремонтувати пошкоджену лінію електропередач, каже голова громади.

"Вчора бригада з РЕМу потрапила під обстріл точно так само, їх обстріляли з дрона. Сьогодні бригада відмовилась їхати, ризикувати своїм життям. Тому староста, як представник влади на місці, хоча йому ніхто таких доручень не давав, це він сам свою ініціативу проявив, як господар: він взяв працівників місцевої пожежної команди, вони планували відремонтувати пошкоджену лінію", — сказала Людмила Ткаченко.

Через обстріли наразі у Грем'ячі без електропостачання залишаються приблизно пів села, каже голова громади. Там наразі проживає 340 жителів — це найпівнічніший населений пункт України. Їм всім готові надати житло в інших селах громади.

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