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Ударний дрон росіян влучив у авто місцевого старости на прикордонні Чернігівщини
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Ударний дрон росіян влучив у авто місцевого старости на прикордонні Чернігівщини

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Ударний дрон росіян влучив у авто місцевого старости на прикордонні Чернігівщини
ФОТО: В'ячеслав Чаус

6 грудня росіяни влучили ударним дроном в авто старости одного із сіл Новгород-Сіверської громади на Чернігівщині.

Про це повідомляє начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у своєму Telegram-каналі.

"Транспортний засіб згорів. На щастя, люди не постраждали", — йдеться у повідомленні.

За словами Чауса, цього дня староста допомагав у відновленні електромережі, яку раніше пошкодили через обстріли.

За інформацією поліції Чернігівської області, під час обстеження староста вийшов з авто і в цей момент ворог завдав удару з дрона: цивільний автомобіль вибухнув і вщент згорів.

За цим фактом слідчі поліції Новгород-Сіверського району відкрили кримінальне провадження за статтею 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Голова Новгород-Сіверської громади Людмила Ткаченко у коментарі Суспільному повідомила, що це було авто старости села Грем'яч.

"Вся бригада РЕМівців написали заяву. Вони туди більше не поїдуть (в Грем’яч – ред.). Вчора по ним дрон стріляв, по бригаді РЕМу, а сьогодні вже по авто старости. Воно просто розстріляне – прямо в авто влучили, воно згоріло".

Суспільне намагалося зв’язатись зі старостою Грем'яча Андрієм Ірхою, чиє авто було обстріляне, на цей момент номер перебуває поза зоною зв’язку.

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