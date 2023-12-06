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"Олені Святого Миколая" влаштували свято у Харкові для дітей, евакуйованих з лінії фронту
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"Олені Святого Миколая" влаштували свято у Харкові для дітей, евакуйованих з лінії фронту

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Олені Святого Миколая, волонтери, Харків
Волонтери проєкту "Олені Святого Миколая" привітали дітей у Харкові, 6 грудня 2023 року. Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків

У Харкові волонтери проєкту "Олені Святого Миколая" привітали зі святом Миколая дітей, евакуйованих з прифронтових Куп'янської та Вовчанської громад. Також подарунки приготувала гуманітарна місія "Проліска".

"Олені" влаштовують свята дітям з прифронтових територій з 2016 року. На цей раз, у 2023 році, святкують у харківському гуртожитку для переселенців.

"Олені Святого Миколая" Харків
Евакуйовані з Вовчанської та Куп'янської громад в гуртожитку, Харків, 6 грудня 2023 року. Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків

Свій подарунок отримала 9-річна Каріна з Вовчанська. Листа до Святого Миколая Каріна пише щороку, говорить її мама Ганна Кириченко. Цьогоріч дівчинка просила зустрічі з батьком.

"У нас тато — військовий. І ми писали лист Святому Миколаю, щоб його відпустили, бо він перебуває на бойовій позиції", — каже Ганна Кириченко.

"Олені Святого Миколая"
Переселенка з Вовчанська Ганна Кириченко, Харків, 6 грудня 2023 року. Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків

"Олені Святого Миколая" Харків
Діти-переселенці під час святкування Дня Святого Миколая в Харкові, 6 грудня 2023 року. Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків

Дітям волонтери дарували солодощі, книги та розмальовки, говорить представниця гуманітарної місії "Проліска" Оксана Ільїнська. За її словами, у гуртожитку проживають 75 дітей-переселенців.

"Олені Святого Миколая"
"Олені Святого Миколая" наносять грим дітям у харківському гуртожитку під час святкування, 6 грудня 2023 року. Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків

"Олені Святого Миколая" отримали 1,5 тисячі листів з прифронтових територій Харківщини, Херсонщини, Запоріжжя, розповідає координаторка проєкту Євгенія Левінштейн.

"За сценарієм ми кажемо дітям, що Святий Миколай засмучений, бо він не може виконати дитячі прохання. Це не тому, що вони просять смартфони та планшети, а тому, що вони просять мир, перемогу, щоб повернулися батьки, які воюють. Діти просять повернутися у свої домівки", — каже Євгенія Левінштейн.

"Олені Святого Миколая"
"Олені Святого Миколая" разом з "Проліскою" передали дітям-переселенцям в Харкові подарунки, 6 грудня 2023 року. Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків

За її словами, зараз зі святами "Олені" їздять деокупованими територіями Харківщини й Донеччини, а також відвезуть подарунки переселенцям на Запоріжжя та Львівщину. Більш як половину подарунків за заявками благодійники вже надіслали.

Наступне свято планують провести для дітей деокупованої Ізюмської громади.

Що відомо про проєкт "Олені Святого Миколая"

"Оленів Святого Миколая" започаткували у 2016 році у Харкові. У рамках проєкту діти від 6 до 12 років отримують подарунки на День Святого Миколая від благодійників.

У 2023 році планують передати подарунки на новорічні свята приблизно 2 тисячам дітей з прифронтових територій. Близько половини дітей у проєкті — з деокупованих територій Чугуївщини та Ізюмщини.

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