Голова Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) Рамеш Раджасінгхам повідомив, що оцінками ООН, гуманітарними коридорами у Чорному морі було перевезено близько 7 мільярдів метричних тонн товарів.

Про це Рамеш Раджасінгхам сказав під час засідання Ради безпеки ООН 6 грудня.

"З яких близько 70% врожаю — це зерно та інші продукти харчування. Враховуючи інші маршрути, загальний обсяг експорту продовольства з України минулого місяця був порівнянний з листопадом минулого року. Втім, значні ризики, пов'язані з авіаударами та морськими перешкодами, залишаються, а морські порти України продовжують працювати значно нижче своєї потенційної потужності", — сказав Рамеш Раджасінгхам.

Що відомо про вихід РФ із зернової угоди

Росія 17 липня направила Туреччині, Україні та ООН заперечення щодо продовження "зернової угоди" і заявила, що без її участі угода припиняє дію 18 липня. Це зокрема передбачає, що Москва відкликає гарантії безпеки судноплавства, згортає морський гуманітарний коридор у північно-західній акваторії Чорного моря.

В ООН підтвердили отримання від Москви повідомлення про припинення участі в Чорноморській зерновій ініціативі.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що направив офіційні листи президенту Туреччини Ердогану та генсеку ООН Гутеррешу з пропозицією продовжити роботу "зернової угоди" або її аналога в тристоронньому форматі.

Як заявили у Міноборони РФ ввечері 19 липня, з 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря в українські порти, розглядатимуться РФ як потенційні перевізники військових вантажів.

20 липня у Міноборони України попередили, що з 00:00 21 липня всі судна, які прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів РФ та українських морських портів, що перебувають на тимчасово окупованій Росією території, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.

Що відомо про "гуманітарний коридор" у Чорному морі

У серпні Україна оголосила про "гуманітарний коридор", щоб звільнити кораблі, що прямують до африканських та азійських ринків, і щоб обійти фактичну блокаду Росії після того, як Москва відмовилася від угоди, яка гарантувала її експорт під час війни.

ВМС ЗСУ повідомили про відкриття тимчасового коридору, яким можуть скористатися всі цивільні судна, зокрема ті, які перебувають у портах Одеси.

Україна запропонувала цей маршрут у своєму зверненні до Міжнародної морської організації. Йдеться про судна, які застрягли в українських портах с початку повномасштабної війни.