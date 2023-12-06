В Україні підтвердили загибель понад 10 тисяч цивільних — ООН

За даними Верховного комісара ООН з прав людини Волкера Турка, в Україні наразі підтвердили загибель понад 10 000 цивільних із моменту повномасштабного російського вторгнення на територію України 24 лютого 2022 року.

Про це Турк сказав на пресконференції в Женеві у середу, 6 грудня.

Реальна кількість загиблих, за слвоами Верховного комісара ООН, може бути значно вищою.

“Українці, які проживають на окупованій Російською Федерацією території, стикаються з жахливими обмеженнями основоположних прав і свобод. Ця затяжна руйнівна війна має бути припинена”, — сказав Турк.

31 жовтня на засіданні Ради безпеки ООН оголосили, що від початку повномасштабної війни Росії проти України було вбито понад 9900 мирних українців. Це еквівалентно майже 16 цивільним людям, які гинуть щодня.