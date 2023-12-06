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У Києві з'явився мурал на підтримку полонених захисників "Азовсталі"
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У Києві з'явився мурал на підтримку полонених захисників "Азовсталі"

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У Києві з'явився мурал на підтримку полонених захисників &quot;Азовсталі&quot;
Мурал на підтримку полонених захисників "Азовсталі". Фото: Асоціація родин захисників "Азовсталі"/Facebook

У Києві біля сходів нижнього ярусу Подільської набережної (метро Поштова площа), поруч з графіті "АзовСталь", з'явилося нове графіті на підтримку полонених захисників "Азовсталі".

Про це повідомляє у Facebook Асоціація родин захисників "Азовсталі".

Зазначається, що створення муралу ініціювали дружини військовополонених з бригади "Азов". Вони хочуть нагадати про те, що їхні чоловіки вже майже 19 місяців в жахливих умовах знаходяться в російському полоні.

Основою муралу став малюнок ілюстраторки Ганни Біляєвої — дружини азовця, який досі перебуває в неволі. А втілили проєкт в життя допомогли фанати "Динамо Київ" і небайдужі волонтери.

У Києві з'явився мурал на підтримку полонених захисників "Азовсталі"
Фото: Асоціація родин захисників "Азовсталі"/Facebook

"Асоціація родин захисників "Азовсталі" дякує всім причетним за створення муралу. Спільними зусиллями маємо робити все, щоб наші героїчні захисники Маріуполя не були забуті та нарешті повернулися додому", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про українців, які перебувають у російському полоні

Наприкінці листопада з'явилось повідомлення від Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, що РФ призупинила обміни військовополоненими. Так Кремль хоче вплинути на українців й створити враження, ніби українська влада не працює над цим питанням.

Президент Володимир Зеленський на початку грудня заявив, що обміни полоненими з Росією тривають. Часто вони відбуваються не публічно, а іноді безпосередньо на полі бою.

За даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, у російському полоні станом на 17 листопада поточного року перебувають 4 тисячі 337 українців. З них — 3 тисячі 574 військових та 763 цивільних. Йдеться про тих, кого вдалось встановити.

Тим часом у липні цього року уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що у російському полоні перебуває понад 25 тисяч цивільних заручників, Україні вдалося повернути 144 людини.

11 червня відбувся останній обмін. Тоді Україна повернула з російського полону 95 українських захисників. Серед них оборонці Маріуполя, "Азовсталі" та Донбасу.

25 травня Україна повернула з російського полону 106 людей, серед яких 68 вважалися зниклими безвісти.

За даними Координаційного штабу, станом на 25 травня внаслідок обмінів додому повернули 2430 людей. Серед них — 139 цивільних.

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