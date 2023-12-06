У вінницькому зоопарку запрацювала садиба Подільського чарівника

У Подільському зоопарку Вінниці 6 грудня запрацювала садиба Подільського чарівника. Як і в попередні роки, відвідати її можна, придбавши квиток у зоопарк. Про це Суспільному розповів директор закладу Євген Ткачик.

Фото: Суспільне Вінниця

"Садиба Подільського чарівника працюватиме щоденно з 10:00 години ранку і до 17:00. Придбати квиток в зоопарк — і можна буде відвідувати як садибу Подільського чарівника, так і Мольфарку, яка приїхала до нас із засніжених Карпат", — розповів Євген Ткачик.

Фото: Суспільне Вінниця

Відкрилася садиба 6 грудня, бо саме цього дня за новоюліанським календарем — День Святого Миколая. Тож малечу, окрім Подільського чарівника, зустрічав і Святий Миколай.

Фото: Суспільне Вінниця

Працюватиме садиба Подільського чарівника, за словами Євгена Ткачика, до 10 січня. У програмі — рухливі ігри біля ялинки, екскурсія зоопарком із відвідуванням казкових локацій, а на завершення – частування різдвяним чаєм на галявині "12 місяців".

Фото: Суспільне Вінниця

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Фото: Суспільне Вінниця

На відкриття садиби чарівника прийшла 5-річна Віка. Суспільному дівчинка розповіла, що цьогоріч була слухняною, тож отримала від Миколая подарунок.

"Прибирала все, слухала маму, тата, бабусю. Подарував навушники та велику шоколадку", — сказала Віка.

Фото: Суспільне Вінниця

Восьмирічна Софія, окрім солодощів та іграшок, розповіла, що має іще одне бажання.

"Щоб закінчилася війна. Він мені подарував цукерки й такого брелочка "Дракошу", якого можна розмалювати. Я прибирала, я вчила уроки сама", — розповіла Софія.