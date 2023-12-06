НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
У Вінниці військові влаштували майстер-клас для дітей загиблих, зниклих безвісти та полонених побратимів
ДІТИЗСУРегіони

У Вінниці військові влаштували майстер-клас для дітей загиблих, зниклих безвісти та полонених побратимів

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У Вінниці для дітей загиблих нацгвардійців влаштували безкоштовний майстер-клас з розпису імбирного печива до Дня Святого Миколая. Участь у ньому взяли 12 хлопчиків та дівчаток. Упродовж години вони розфарбували по 3 смаколики та дізналися про фірмовий рецепт печива.

Майстер-клас для дітей зорганізувала військова частина 3008. За словами її командира Володимира Джули, у такий спосіб намагаються дбати про сім’ї загиблих колег та тих, хто в полоні чи зник безвісти.

"Це діти загиблих героїв, які поклали своє життя, а також поранених та скалічених воїнів. У нас таких до півсотні. Вони потребують тепла та уваги, тому в такі свята, як День Святого Миколая, Різдво та Новий Рік, ніколи про них не забуваємо і завжди вітаємо. Залучаємо їх до будь-яких культурних заходів та програм, які сприяють розвитку дітей, щоб психологічно їх підтримати", — розповів Володимир Джула.

У Вінниці військові влаштували майстер-клас для дітей загиблих, зниклих безвісти та полонених побратимів
Фото: Суспільне Вінниця

Майстер-клас проходив в артпросторі "ЕтноЧари". Тонкощам декорування печива учасників навчала майстриня Вікторія Ніколаєва.

"Пряники випікаємо самі та розписуємо глазур'ю на основі яєчного білка, цукрової пудри та харчових барвників. Декоруємо малюнками, які традиційно наносимо на гончарні миски. Там багато різних прянощів: мускат, імбир, який підіймає імунітет, кориця і гвоздика, мінімум меду. Додаю лише трішки, щоб не було жодних алергічних реакцій", — пояснила Вікторія Ніколаєва.

У Вінниці військові влаштували майстер-клас для дітей загиблих, зниклих безвісти та полонених побратимів
Фото: Суспільне Вінниця

Серед учасників заходу 9-тирічна Варвара, яка прийшла разом із мамою Світланою. Батько дівчинки Андрій Токарчук загинув на Донеччині 19 квітня 2022 року. Він працював стоматологом, був офіцером запасу, після повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну добровольцем.

"Ми ще не пережили це й досі. Я Варвару дуже підтримую. Ми знаємо, що на небі є наш янгол-охоронець. Він нас бачить і пишається нами. Ці заходи дуже допомагають розкритися і розуміти, що таких діток, як вона, багато. Вона розуміє, що вона не одна, що у цієї біди немає терміну давності: ці події боліли тоді й болітимуть далі", — сказала Світлана Токарчук.

Топ дня
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
В Ужгороді влаштували свято для дітей військових
В Ужгороді влаштували свято для дітей військових
Громадський простір діти дорослі заняття Покровськ Донецька область
В Покровську відкрили перший громадський простір: які заняття проводять для дітей та дорослих
Не повернувся додому. Прикарпатські поліцейські розшукують 17-річного Назара Жупанського
Не повернувся додому. Прикарпатські поліцейські розшукують 17-річного Назара Жупанського
Дідух, янголи та казки: у Черкасах провели мистецьку терапію для дітей військових
Дідух, янголи та казки: у Черкасах провели мистецьку терапію для дітей військових
На початок