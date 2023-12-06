У Вінниці для дітей загиблих нацгвардійців влаштували безкоштовний майстер-клас з розпису імбирного печива до Дня Святого Миколая. Участь у ньому взяли 12 хлопчиків та дівчаток. Упродовж години вони розфарбували по 3 смаколики та дізналися про фірмовий рецепт печива.

Майстер-клас для дітей зорганізувала військова частина 3008. За словами її командира Володимира Джули, у такий спосіб намагаються дбати про сім’ї загиблих колег та тих, хто в полоні чи зник безвісти.

"Це діти загиблих героїв, які поклали своє життя, а також поранених та скалічених воїнів. У нас таких до півсотні. Вони потребують тепла та уваги, тому в такі свята, як День Святого Миколая, Різдво та Новий Рік, ніколи про них не забуваємо і завжди вітаємо. Залучаємо їх до будь-яких культурних заходів та програм, які сприяють розвитку дітей, щоб психологічно їх підтримати", — розповів Володимир Джула.

Фото: Суспільне Вінниця

Майстер-клас проходив в артпросторі "ЕтноЧари". Тонкощам декорування печива учасників навчала майстриня Вікторія Ніколаєва.

"Пряники випікаємо самі та розписуємо глазур'ю на основі яєчного білка, цукрової пудри та харчових барвників. Декоруємо малюнками, які традиційно наносимо на гончарні миски. Там багато різних прянощів: мускат, імбир, який підіймає імунітет, кориця і гвоздика, мінімум меду. Додаю лише трішки, щоб не було жодних алергічних реакцій", — пояснила Вікторія Ніколаєва.

Фото: Суспільне Вінниця

Серед учасників заходу 9-тирічна Варвара, яка прийшла разом із мамою Світланою. Батько дівчинки Андрій Токарчук загинув на Донеччині 19 квітня 2022 року. Він працював стоматологом, був офіцером запасу, після повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну добровольцем.

"Ми ще не пережили це й досі. Я Варвару дуже підтримую. Ми знаємо, що на небі є наш янгол-охоронець. Він нас бачить і пишається нами. Ці заходи дуже допомагають розкритися і розуміти, що таких діток, як вона, багато. Вона розуміє, що вона не одна, що у цієї біди немає терміну давності: ці події боліли тоді й болітимуть далі", — сказала Світлана Токарчук.