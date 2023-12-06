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На Івано-Франківщині сім'я отруїлася чадним газом
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На Івано-Франківщині сім'я отруїлася чадним газом

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На Івано-Франківщині сім'я отруїлася чадним газом
Фото ілюстративне: Суспільне Івано-Франківськ

У Долині, що на Івано-Франківщині, сім'я отруїлася чадним газом. Людей госпіталізували до лікарні.

Про це повідомили на сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій області у Facebook.

Інформація про отруєння трьох людей чадним газом від медиків до рятувальників надійшла по обіді 6 грудня.

"Сім'я отруїлася, ймовірно, через порушення правил експлуатації газової колонки", — йдеться у дописі.

Що таке чадний газ і чи можна його відчути?

Чадний газ може існувати, якщо у приміщенні бракує кисню. Він може накопичуватися лише тоді, коли у помешканні зачинені вікна і двері, погано працює вентиляція або закриті димарі.

Чадний газ неможливо відчути, він є безбарвним і не має запаху. Цей газ небезпечний тим, що проникає в клітини крові та не дозволяє організму збагачуватися киснем. Через це в людини починається кисневе голодування.

Які симптоми отруєння чадним газом?

Симптоми отруєння чадним газом часто можна сплутати зі звичайним харчовим отруєнням чи грипом. Відмінність полягає у тому, що чадний газ не викликає температури.

Найпоширеніший симптом — головний біль. Людина, організм якої починає страждати від чадного газу, відчуває втому, запаморочення, сонливість, блювоту, важке дихання, пришвидшене серцебиття та кашель.

При тяжких отруєннях чадним газом виникає сплутаність свідомості та м’язова слабкість, дихання стає поверхневим, пульс частішим. У людини розширюються зіниці, починається сонливість. Обличчя стає блідим. Через пригнічення серцевої діяльності, дихання людина може втратити свідомість, а також може зупинитися дихання. Потім настає смерть. Втрачати свідомість людина починає не одразу, однак через брак сил, навіть відчуваючи небезпеку, постраждалий часто не може врятуватися.

"Якщо ви відчули перелічені симптоми, перш за все — вимкніть усі газові прилади, відчиніть вікна, щоб впустити в приміщення свіже повітря. Якщо ваше самопочуття погіршується, негайно викликайте швидку медичну допомогу, адже кожна секунда може врятувати ваше життя", — радять надзвичайники.

Як уникнути отруєння чадним газом?

  • Під час користування газовими приладами тримайте відчиненою кватирку чи встановлюйте вікно на провітрювання;
  • не використовуйте опалювальні прилади при відсутності тяги в димарі;
  • під час установки газової колонки, котла передбачте окремий димар для відведення продуктів згорання;
  • якщо ви використовуєте тверде паливо, не зачиняйте витяжку до моменту повного згорання палива;
  • не користуйтеся газовими приладами при сильних поривах вітру, адже може утворитися зворотна тяга. Стежте за кольором полум’я на пальниках: він має бути синім або фіолетовим. Жовте полум’я — це ознака неповного згорання газу, тож необхідно відрегулювати подачу повітря в пальник;
  • не користуйтеся газовими приладами не за призначенням! Наприклад, не використовуйте газову плиту для обігріву приміщення;
  • експлуатуйте тільки справні газові прилади.

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