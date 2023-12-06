На Тернопільщині освятили відреставровану фігуру Миколая

На Тернопільщині у селі Шманьківці освятили відреставровану фігуру Святого Миколая та нову каплицю. Фігура встановлена біля церкви Святих безсрібників Косми і Даміана.

Про це повідомив Суспільному краєзнавець Максим Огородник.

Спочатку фігура Святого Миколая була в каплиці 1869 року, яка розташована в східній околиці села Шманьківці, в урочищі Замкова гора. Її пожертвували жителі села Мартин і Анна Вавриневичі в 1926 році, коли повернулися із Канади.

Церква Святих безсрібників Косми і Даміана. Фото: Максим Огородник

У часи Другої світової війни святиню було пошкоджено, щоб врятувати фігуру від знищення, місцеві жителі перенесли її на подвір'я церкви Святих безсрібників Косми і Даміана, яку помістили біля дзвіниці.

Фігура Святого Миколая. Фото: Максим Огородник

Ініціатором та організатором відновлення згаданої фігури 1926 року є Галина Ушій. Жінка оголосила збір коштів на нову каплицю. Реставраційні роботи над фігурою тривали до 5 вересня.