НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
На Тернопільщині освятили відреставровану фігуру Миколая
РЕЛІГІЯРегіони

На Тернопільщині освятили відреставровану фігуру Миколая

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Фігура Святого Миколая в селі Шманьківці
Фігура Святого Миколая. Фото: Максим Огородник

На Тернопільщині у селі Шманьківці освятили відреставровану фігуру Святого Миколая та нову каплицю. Фігура встановлена біля церкви Святих безсрібників Косми і Даміана.

Про це повідомив Суспільному краєзнавець Максим Огородник.

Спочатку фігура Святого Миколая була в каплиці 1869 року, яка розташована в східній околиці села Шманьківці, в урочищі Замкова гора. Її пожертвували жителі села Мартин і Анна Вавриневичі в 1926 році, коли повернулися із Канади.

Церква
Церква Святих безсрібників Косми і Даміана. Фото: Максим Огородник

У часи Другої світової війни святиню було пошкоджено, щоб врятувати фігуру від знищення, місцеві жителі перенесли її на подвір'я церкви Святих безсрібників Косми і Даміана, яку помістили біля дзвіниці.

Фігура святого Миколая у селі Шманьківці
Фігура Святого Миколая. Фото: Максим Огородник

Ініціатором та організатором відновлення згаданої фігури 1926 року є Галина Ушій. Жінка оголосила збір коштів на нову каплицю. Реставраційні роботи над фігурою тривали до 5 вересня.

Освячення фігури
Освячення фігури Святого Миколая. Фото: Максим Огородник

Топ дня
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
Свято Миколая храм новий церковний календар Слов’янськ Донецька область
"Церковний календар сходиться з астрономічним". На Донеччині відсвяткували День Святого Миколая
Богослужіння у Свято-Миколаївському соборі в Кременці. Грудень, 2023 рік
"Мала перемога веде до великої": на Тернопільщині богослужіння українською провели в день окупації храму
День Святого Миколая за новоюліанським календарем
День Святого Миколая за новоюліанським календарем: що розповіли історик та військовий капелан із Запоріжжя
У Новомиргороді на Кіровоградщині відзначили День Святого Миколая за новим стилем
У Новомиргороді на Кіровоградщині відзначили День Святого Миколая за новим стилем
На початок