Встановили рекорд України: що відомо про головну ялинку Жовкви на Львівщині

У Жовкві, на Львівщині, встановили рекорд України з найбільшої кількості ялинкових іграшок, виготовлених з вишивки — 156 штук. Їх створила майстриня Галина Ковальська. Жінка почала створювати ялинкові прикраси у листопаді минулого року. Цьогоріч ними прикрасили головну ялинку Жовкви.

Майстриня Галина розповідає, на головній ялинці Жовкви є символічні кульки з вишивкою.

"Чорна кулька зроблена на замовлення мого чоловіка, на честь загиблих побратимів 63 бригади, які з ним були, і другу кульку я зробила на честь загиблих дітей. Вона маленька, менша з ангеликом, на честь загиблих дітей, які не дочекалися Нового року, які вже не зустрінуть Різдво", — каже Галина Прикута-Ковальська.

Майстриня Галина Прикута-Ковальська. Фото: Суспільне Львів

Ідею прикрасити ялинку власноруч зробленими іграшками погодила місцева влада Жовкви.

"Мені дали це "ок", яке мені дало можливість показати всьому світу, що з вишивки можна зробити ше кульку. Не тільки носити одяг, а й кульку. То була мрія, вона була в мене давно. Якщо чесно, я думала, Господи, щоб хтось не додумався і не зробив скорше від мене, тому що не було б такого ефекту", — розповідає жінка.

Кулька на головній ялинці Львова. Фото: Суспільне Львів

Для захисту від птахів жінка додала дзвіночки, а верх кульки покривають квіти як захист від дощу та снігу.

Іграшки захистили від дощу та снігу квітами. Фото: Суспільне Львів

Під час відкриття ялинки, 1 грудня, цю подію внесли до Книги рекордів України і видали відповідний диплом.

"Ми попередньо зв’язалися з організаторами, з цією Книгою рекордів. Вони нам сказали умови, які вони мають бути, які вимоги є до всіх процедур. І тоді приїхали працівники. Вони описали кожну кульку, перерахували, склали протокол, ми були свідками, засвідчили правильність. Відповідно по реєстру вони подивились і не було такого рекорду. Тож встановлення такого рекорду відбулося в Жовкві", — зазначає секретарка Жовківської міської ради Марта Грень.

Іграшки на головній ялинці Жовкви. Фото: Суспільне Львів

Майстриня пригадує, що часом робила кульки до пізньої ночі. Каже, іноді вдавалось зробити три за вечір, а деякі потребували більше часу. Це, за її словами, був виклик самій собі.

"Коли дивлюся на тих дітей, що бігають, наче я правильно зробила заради них, тому що в дітей не треба забирати свято, тому що ми, дорослі, в нас — будні сірі, бо надворі війна. Дитина того не розуміє, вона, може, і живе тим святом. Мине рік, дитина вже буде мати 6 років, потім 7, дитинство пробігає дуже швидко, і воно повинно тій дитині залишити якісь приємні ноти. Я думаю, що я ту місію виконала, а там вже як Бог дасть", — додає Галина Прикута-Ковальська.

Наразі жінка працює над сорочкою, але мріє у наступному році прикрасити вишитими кульками головну ялинку Львова.