Взимку 900 тисяч українців отримають допомогу від ООН

Цієї зими Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) надасть допомогу 900 тисячам цивільних українців, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Про це йдеться у повідомленні UNHCR, яку опубліковано у соцмережі X (раніше — Twitter).

"Україна: з настанням другої зими після повномасштабного російського вторгнення УВКБ ООН у справах біженців продовжує надавати підтримку цивільному населенню, що постраждало від війни. Цієї зими допомогу буде надано близько 900 000 людей", — йдеться у дописі.

Раніше в Офісі ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) повідомили, що за десять місяців цього року допомогу від гуманітарних організацій отримали 10 мільйонів українців.

7 листопада повідомлялось, що у зв’язку з корегуванням Плану реагування на гуманітарні виклики, ООН просить партнерів виділити для України допомогу у розмірі 435 мільйонів доларів.