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ООН просить виділити $435 млн на гуманітарну допомогу для України
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ООН просить виділити $435 млн на гуманітарну допомогу для України

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ООН
Жилет ООН. Фото: УНІАН

У зв’язку з корегуванням Плану реагування на гуманітарні виклики ООН просить партнерів виділити для України допомогу у розмірі 435 мільйонів доларів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу ООН із координації гуманітарних питань (OCHA Ukraine).

Зазначається, що ці кошти дадуть змогу забезпечити протягом зимового періоду гуманітарною допомогою понад 1,7 мільйона людей по всій Україні до березня 2024 року.

Відповідний План реагування на гуманітарні виклики реалізується в межах підтримки зусиль уряду України, а також національних, регіональних та місцевих органів влади. Надалі він буде доповнений регулярною програмою, яка покликана задовольнити потреби понад 11 мільйонів українців.

У межах заходів реагування на 2023-2024 роки підтримка надаватиметься перш за все громадам, де велися або ведуться активні бойові дії, а саме: в Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Херсонській, Луганській, Миколаївській, Сумській і Запорізькій областях.

В OCHA Ukraine зазначили, що ООН та партнери продовжують надавати допомогу прифронтовим громадам в Україні. З початку року до прифронтових районів прибули 96 гуманітарних конвоїв. Напередодні зими гуманітарні працівники роздають життєво необхідні речі, такі як термоковдри, матраци та обігрівачі.

Раніше в ООН повідомили, що від початку повномасштабної війни Росії проти України загинули понад 9900 мирних українців. Це еквівалентно майже 16 цивільним людям, які гинуть щодня. Голова Управління ООН з координації гуманітарних питань заявив, що наразі близько 18 мільйонів людей, а це понад 40% усього населення України, потребують тієї чи іншої форми гуманітарної допомоги.

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