Святий Миколай у синьо-жовтому вбранні з камуфляжним мішком, в якому подарунки для ЗСУ: танки, літаки та інші потрібні воїнам на передовій речі. Поштову марку із таким малюнком 6 грудня погасили у Житомирі.
За словами директорки з розвитку мережі Житомирського регіону АТ "Укрпошта" Світлани Лубенської, захід приурочили до двох дат — Дня Святого Миколая і Дня Збройних сил України, які відтепер, після переходу України на новоюліанський календар, збігаються.
"Цього року одне з найулюбленіших для українців зимових свят — День Святого Миколая вперше відзначається в Україні одночасно із святкуванням Дня Збройних сил України. І це дуже символічно. Бо Святий Миколай в Україні завжди вважався добрим покровителем та чарівником, який творить дива і захищає. А відтак збіг двох свят ще більше підсилить віру українців у перемогу добра над злом", — сказала представниця Укрпошти.
Спецпогашення поштової марки відбулося в обласній філармонії імені Святослава Ріхтера за участю дітей.
Разом із новою поштовою маркою, яка стане доступною в усіх поштових відділеннях області від 6 грудня, Укрпошта започаткувала благодійну новорічну кампанію "Пак теплих подяк".
"Ми зібрали речі, які найбільше зараз потребують наші військові на фронті, зокрема, грілки, пальники, дощовики, свічки. Крім того, все це та інше для українських воїнів напередодні різдвяно-новорічних свят можуть придбати всі охочі. Для цього у поштовому маркеті потрібно замовити пакунки для військових та оплатити їх, а Укрпошта вже доставить їх на передову", — розповіла Світлана Лубенська.
Вартість нової поштової марки 23 гривні, з яких 5 гривень — це додатковий номінал, які перераховуватимуть на благодійність — на допомогу для військових.
До марки також випустили конверт "Перший день". Тираж нової поштової марки — 600 тисяч примірників.
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