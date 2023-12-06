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"Подарунки Святого Миколая": у Житомирі погасили благодійну поштову марку
УКРПОШТАДОПОМОГАБлагодійністьЗСУРегіони

"Подарунки Святого Миколая": у Житомирі погасили благодійну поштову марку

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Святий Миколай у синьо-жовтому вбранні з камуфляжним мішком, в якому подарунки для ЗСУ: танки, літаки та інші потрібні воїнам на передовій речі. Поштову марку із таким малюнком 6 грудня погасили у Житомирі.

Святий Миколай, День ЗСУ, поштова марка, Подарунки Святого Миколая, Укрпошта
Фото: Тетяна Дукач/Суспільне Житомир

За словами директорки з розвитку мережі Житомирського регіону АТ "Укрпошта" Світлани Лубенської, захід приурочили до двох дат — Дня Святого Миколая і Дня Збройних сил України, які відтепер, після переходу України на новоюліанський календар, збігаються.

Святий Миколай, День ЗСУ, поштова марка, Подарунки Святого Миколая, Укрпошта
Директорка з розвитку мережі Житомирського регіону АТ "Укрпошта" Світлана Лубенська. Фото: Тетяна Дукач/Суспільне Житомир

"Цього року одне з найулюбленіших для українців зимових свят — День Святого Миколая вперше відзначається в Україні одночасно із святкуванням Дня Збройних сил України. І це дуже символічно. Бо Святий Миколай в Україні завжди вважався добрим покровителем та чарівником, який творить дива і захищає. А відтак збіг двох свят ще більше підсилить віру українців у перемогу добра над злом", — сказала представниця Укрпошти.

Спецпогашення поштової марки відбулося в обласній філармонії імені Святослава Ріхтера за участю дітей.

Святий Миколай, День ЗСУ, поштова марка, Подарунки Святого Миколая, Укрпошта
Фото: Тетяна Дукач/Суспільне Житомир

Святий Миколай, День ЗСУ, поштова марка, Подарунки Святого Миколая, Укрпошта
Фото: Тетяна Дукач/Суспільне Житомир

Разом із новою поштовою маркою, яка стане доступною в усіх поштових відділеннях області від 6 грудня, Укрпошта започаткувала благодійну новорічну кампанію "Пак теплих подяк".

Святий Миколай, День ЗСУ, поштова марка, Подарунки Святого Миколая, Укрпошта
Фото: Тетяна Дукач/Суспільне Житомир

"Ми зібрали речі, які найбільше зараз потребують наші військові на фронті, зокрема, грілки, пальники, дощовики, свічки. Крім того, все це та інше для українських воїнів напередодні різдвяно-новорічних свят можуть придбати всі охочі. Для цього у поштовому маркеті потрібно замовити пакунки для військових та оплатити їх, а Укрпошта вже доставить їх на передову", — розповіла Світлана Лубенська.

Святий Миколай, День ЗСУ, поштова марка, Подарунки Святого Миколая, Укрпошта
Фото: Тетяна Дукач/Суспільне Житомир

Вартість нової поштової марки 23 гривні, з яких 5 гривень — це додатковий номінал, які перераховуватимуть на благодійність — на допомогу для військових.

До марки також випустили конверт "Перший день". Тираж нової поштової марки — 600 тисяч примірників.

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