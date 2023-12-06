Військовий з Колумбії Андреас понад рік захищає Україну на сході. Зараз чоловік у відпустці. Приїхав до Тернополя, щоб одружитися. Його наречена — тернополянка Наталія Кравець.

Наталія приготувала коханому його улюблену українську страву.

"Вареники в нього найбільший фаворит з української кухні. Йому подобаються найбільше вареники з капустою і цибулькою, або ще з картоплею".

Наталія Кравець. Фото: Суспільне Тернопіль

Андреас готує для неї традиційні колумбійські страви, а також вчиться готувати українські.

"Є в них така традиційна страва, називається санкочо, це суп колумбійський. Він робить для мене рибку або рис. Рис найбільш поширена у них страва. Пробував готувати сирники".

Андреас і Наталія на кухні. Фото: Суспільне Тернопіль

Жінка познайомилася з Андреасом понад рік тому в Тернополі. Тоді вона повернулася із Португалії, де була на роботі.

"Це вийшло дуже спонтанно і випадково, бо я приїхала в Україну на два тижні. Ми йшли з подругами через центр ввечері і мені раптом здалось, що хтось розмовляє іспанською. Я бачила військових, але невпевнена була, що це військові, подумала, що це якісь волонтери, говорять іспанською. Вони привіталися і ми познайомилися. Він був зі своїми друзями. Вони тільки приїхали і не знали нічого. Ми якось домовилися зустрітися, щоби я показала йому місто. І потім все якось так зав’язалося, але дуже швидко, десь за тиждень він вже поїхав, а я поїхала в Португалію".

Андреас і Наталія. Фото: Суспільне Тернопіль

Андреас — кадровий військовий. Коли почалася російсько-українська війна, чоловік приїхав в Україну, щоби допомоги визволяти окуповані території.

"Я був в Арабських Еміратах, в той час, коли починалася війна, дивився відео і мене це дуже вразило, бо в Колумбії війна вже триває 50 років. Я знаю, який біль приносить війна. Зачепили події в Бучі, що там відбувалося. Після цього я вирішив поїхати в Україну і допомагати. Я брав участь у бойових діях в Колумбії, Арабських Еміратах, але з Україною немає ніякого порівняння. Жодні бойові дії не були настільки інтенсивними. Такого як тут, я ще не бачив. Це пекло на землі. У цій війні я втратив багато друзів, особливо під Бахмутом".

Військовослужбовець з Колумбії і тернополянка. Фото: Наталія Кравець

Куди б не їхав Андреас, на пам’ять про бойових побратимів бере з собою прапори з їхніми підписами та побажаннями.

"Є прапор підписаний побратимами із Запорізького напрямку. Це прапор Колумбії. Також є прапор з Бахмутського напрямку, його підписали побратими друзі. На прапорі є дата 17.03.23", — каже Наталія.

Прапор з підписами побратимів. Фото: Суспільне Тернопіль

Жінка каже, особливих надій на ці стосунки не покладала.

"Це були розмови, відеодзвінки, переписування. Це стосунки на відстані. Не бачила в тому перспективи. Я так йому і сказала на початку, але він не здавався".

Наталія із військовим в Києві. Фото: Наталія Кравець

Все змінилося після спільної вересневої поїздки в Карпати.

"Ми піднялися на Петрос, розклали намет і якраз був захід сонця, було дуже красиво. Я стою і кажу йому, що такого красивого заходу сонця ще ніколи не бачила. А він каже, давай іди зачешися і зробимо відео. Тут дуже романтичний момент, я так протягую руку, ми не раз так жартували, тут він стає на коліно, дістає обручку і каже: "Ти вийдеш за мене заміж?".

Андреас зробив пропозицію на горі Петрос. Фото: Наталія Кравець

З прапором побратимів пара на горі Петрос. Фото: Наталія Кравець

Андреас розповів, що Наталя сподобалась йому своєю цілеспрямованістю і харизмою.

"Мені сподобалося те, що вона була така проста і відкрита, нічого не приховувала. Сподобалися її цінності, те, що вона йде вперед, незважаючи на перешкоди, ніколи не боїться вийти із зони комфорту, подобається її харизма".

На горі Петрос. Фото: Наталія Кравець

Наречені готуються вперше разом зустріти Новорічні свята.

"В нас мрія одна, щоб скоріше закінчилася війна і він зміг бути вдома, а я зможу не переживати за нього і знати, що все буде добре. Хочеться будувати сімейне життя без побоювань, без такої невпевненості, яка зараз є".

Андреас і Наталія прикрашають ялинку. Фото: Суспільне Тернопіль

За кілька днів Наталя та Андреас стануть чоловіком та дружиною.