У Румунії оголосили епідемію кору

У Румунії міністерство охорони здоров'я оголосило в країні епідемію кору через стрімке зростання кількості хворих на кір, а також велику кількість госпіталізованих інфікованих дітей.

Про це повідомляє Romania insider.

Наразі в Румунії зафіксували майже 2 тисячі випадків захворювання у 29 повітах.

У МОЗ Румунії заявили, що у зв’язку з епідситуацією проведуть вакцинацію дітям у віці від 9 до 11 місяців. Зазвичай, згідно з графіком вакцинації проти кору, вакцинацію проводять в 12 місяців, а також у 5-7 років. Нова вакцинальна кампанія також буде спрямована на невакцинованих або тих, хто має неповні щеплення.

Міністерство охорони здоров'я країни разом із сімейними лікарями також проведе інформаційну кампанію для батьків для кращого дотримання програми вакцинації.

Що відомо про загальнонаціональну кампанію вакцинації проти кору в Україні

З 17 липня в Україні стартувала загальнонаціональна кампанія вакцинації проти кору тих дітей, які через повномасштабні військові дії, карантин проти коронавірусної хвороби пропустили планове щеплення за Національним календарем щеплень. Понад 260 тисяч дітей віком від 2 до 16 років мають надолужити щеплення проти кору. Наразі в країні для проведення цієї кампанії є в наявності понад 300 тис. доз вакцин.

Понад 6 тисяч дітей, які проживають у Києві, не вакциновані від кору. Це може призвести до спалаху захворювання у столиці вже найближчим часом.

У МОЗ нагадали, що діти віком до 6 років мають отримати одну дозу вакцини. Після 6 — другу. Якщо у шестирічної дитини немає жодного щеплення, проводиться дві вакцинації з інтервалом у місяць.

Імунопрофілактика убезпечує від епідемій і спалахів небезпечних інфекційних хвороб. Але відбувається це за умови достатньої кількості вакцинованих. Лише тоді формується колективний імунітет, і можна почуватися в безпеці.