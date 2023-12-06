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Бюджет Дніпра у 2024 році сягне 17 мільярдів гривень: як розподілили кошти
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Бюджет Дніпра у 2024 році сягне 17 мільярдів гривень: як розподілили кошти

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Бюджет Дніпра у 2024 році сягне 17 мільярдів гривень: як розподілили кошти
Фото: Суспільне Дніпро

У Дніпрі під час 44-їчергової сесії міськради ухвалили бюджет міста на 2024 рік. Його загальний обсяг становить майже 17 мільярдів гривень.

Про це мовиться у пресрелізі Дніпровської міської ради, який отримало Суспільне.

За повідомленням, майже мільярд гривень виділили на допомогу ЗСУ та оборонні проєкти для міста. Кожного кварталу, після підрахунку надприбутків, суму видатків на армію збільшуватимуть.

Також понад 8,7 мільярда (майже 61%) заклали на зарплати медпрацівникам та освітянам, а також оплату комунальних послуг та енергоносіїв — насамперед в освітніх і медичних закладах. З цієї ж суми фінансуватимуть соціальні програм для людей.

Пріоритетними галузями для бюджету, за повідомленням міськради, залишаються освіта, медицина, транспорт і житлово-комунальне господарство.

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