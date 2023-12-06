НовиниВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Суспільне Новини
"Несеться", "Ремовська Інтервʼю", репортажі про війну, розслідування, новини
Зеленський відвідав поранених дітей в "Охматдиті"
ЗеленськийДІТИМЕДИЦИНАЗДОРОВ’ЯРегіониТоп регіонів

Зеленський відвідав поранених дітей в "Охматдиті"

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Президент Володимир Зеленський відвідав поранених дітей в "Охматдиті"
Президент Володимир Зеленський спілкується з дівчинкою, яка проходить реабілітацію в лікарні "Охматдит", 6 грудня 2023 р. Фото: Скріншот з відео Володимир Зеленський/Telegram

Президент Володимир Зеленський у середу, 6 грудня, побував у Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" у Києві. Глава держави провідав дітей, які лікуються в медзакладі після російських обстрілів.

Про це президент повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Приїхав до "Охматдиту", щоб побачитися з дітками, які лікуються після поранень, почути про їхні захоплення та про них самих", — написав Зеленський.

Президент, зокрема, зустрівся з 7-річною дівчинкою з Херсонщини Мариною Пономарьовою, яка у травні 2022 року втратила ногу внаслідок ракетної атаки військ РФ.

Раніше Зеленський записав для дівчинки відеопривітання з днем народження і пообіцяв їй особисту зустріч.

Марина стала першою дитиною з воєнною травмою, яку протезували в Україні. Нині вона проходить реабілітацію.

За словами президента, він пишається громадянами, які допомагають українцям і українкам долати наслідки російських ударів і відновлювати життя.

"Щодня ми боремося за те, щоб українські діти жили в мирній, незалежній Україні, почувалися щасливо, щоб усі їхні бажання були виконані, а мрії здійснилися", — зазначив Зеленський.

Топ дня
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн
Атака дронами по Одещині, США виділили пакет допомоги на $175 млн. 652 день війни. Онлайн Оновлюється
армія рф
44 танки та бронемашини і 1120 солдатів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер
Сенат заблокував допомогу Україні та угода із США про спільне виробництво зброї — головні новини ранку 7 грудня
Прапор США
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $175 млн Важливо
Ілля кива
"Полтавщина", жомова яма, ОПЗЖ, РФ, держзрада. Що відомо про Іллю Киву, якого ліквідували під Москвою

Вибір редакції
Офіцер ЗСУ Роман Сініцин
"Наратив: хай спочатку піде воювати депутат чи син президента — "діч". Сініцин — про мобілізацію, дрони, збори та ІПСО
Поранений військовий у стабілізаційному пункті
Нічна медична варта. Репортаж зі стабілізаційних пунктів на лінії фронту
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
"Росія не шукає політичного рішення. Росія прагне війни" — президент Латвії про переговори з РФ та Україну в НАТО Ексклюзивно
Відео з концерту російської пропагандистки Юлії Чічєріної
"Агент Чічєріна" і "Кльон": як журналісти Суспільного знайшли офіцера РФ, відповідального за воєнний злочин у Ягідному
Командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес
"Від гарної бійки ми ніколи не відмовляємося" — командир К-2 Верес про фронт, дрони та запас міцності людей у війську
Дізнайтесь більше
Володимир Зеленський
Вже маємо хороші сигнали від США щодо України — Зеленський
Володимир Зеленський
Зеленський запросив усі американські оборонні компанії до співпраці з Україною
Володимир Зеленський
Зеленський під час звернення до G7 наголосив на консолідації світових зусиль у боротьбі України проти Росії
Зеленський вітає військових з Днем ЗСУ
Зеленський привітав військових з Днем Збройних сил України і вручив державні нагороди
На початок