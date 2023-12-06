Зеленський відвідав поранених дітей в "Охматдиті"

Президент Володимир Зеленський у середу, 6 грудня, побував у Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" у Києві. Глава держави провідав дітей, які лікуються в медзакладі після російських обстрілів.

Про це президент повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Приїхав до "Охматдиту", щоб побачитися з дітками, які лікуються після поранень, почути про їхні захоплення та про них самих", — написав Зеленський.

Президент, зокрема, зустрівся з 7-річною дівчинкою з Херсонщини Мариною Пономарьовою, яка у травні 2022 року втратила ногу внаслідок ракетної атаки військ РФ.

Раніше Зеленський записав для дівчинки відеопривітання з днем народження і пообіцяв їй особисту зустріч.

Марина стала першою дитиною з воєнною травмою, яку протезували в Україні. Нині вона проходить реабілітацію.

За словами президента, він пишається громадянами, які допомагають українцям і українкам долати наслідки російських ударів і відновлювати життя.

"Щодня ми боремося за те, щоб українські діти жили в мирній, незалежній Україні, почувалися щасливо, щоб усі їхні бажання були виконані, а мрії здійснилися", — зазначив Зеленський.