Зеленський привітав ЗСУ зі святом

Президент Володимир Зеленський привітав Збройні сили України зі святом.

Привітання він опублікував у соцмережах.

"Сьогодні більшість із нас мають можливість жити, працювати у своїх містах, ходити вулицями. Ми рухаємося. Як би не було складно, ми дійдемо до наших кордонів, до наших людей... Всупереч усьому, разом із вами та завдяки вам — нашому народу, Збройним силам України", — сказав Зеленський.

"Хоробрість, відвага, самопожертва наших воїнів – героїв різного віку, із різних регіонів України – дає нашій державі змогу стояти, битися, відповідати ворогу й досягати успіху в боях, у захисті українців. Пам’ятаємо про це й дякуємо всім захисникам і захисницям України", — зазначив Зеленський.

День Збройних сил України — святковий день на честь ЗСУ, встановлений постановою ВРУ 1993 року. Відзначається щорічно 6 грудня — в день ухвалення 1991 року Закону України "Про Збройні сили України".