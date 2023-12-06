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"Привезли як пам’ять сюди, щоб люди дивилися". У Дніпрі до Дня ЗСУ тероборонці презентували підбиту ними російську БМП
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"Привезли як пам’ять сюди, щоб люди дивилися". У Дніпрі до Дня ЗСУ тероборонці презентували підбиту ними російську БМП

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До Дня Збройних сил України в історичному музеї в Дніпрі військові 128-ої бригади тероборони презентували підбиту російську БМП-2.

Як здобули російську БМП-2 військові розповіли Суспільному.

"Наші соколи загнали цю заразу на їхне мінне поле безпілотниками. Ті ховалися, тікали й загнали себе на ТМ-ку мінну й оце що від неї залишилось", – розповів військовослужбовець Олег.

Військовий Вадим був одним з тих, хто витягав машину з мінного поля.

"Цю машину ми витягували медичною евакуаційною машиною. Сапери проводять розвідку, потім виходимо на місце, намічаємо маршрут й рано-рано вранці, щоб коли зазор між артобстрілами, ми швиденько підскакуємо, щоб її висмикнуть", – каже він.

У Дніпрі до Дня ЗСУ тероборонці презентували підбиту ними російську БМП
Трофена БМП. Фото: Суспільне Дніпро

Пізніше справні деталі з трофейної машини зняли та віддали українським військовим, каже військовослужбовець на позивний "Фараон".

"Ми розібрали той мотор на запчастини та віддали на діючі, які нам необхідно запчастини", – розповів він.

Це – один з трофеїв у експозиції, яку збирають у Музеї сучасної російсько-української війни.

"Привезли як пам’ять сюди, щоб люди дивилися — не так все добре у русні, що вони горять, ми їх не боїмося, ми переможемо", – каже військовий.

У Дніпрі до Дня ЗСУ тероборонці презентували підбиту ними російську БМП
Фото: Суспільне Дніпро

128-му окрему бригаду сформували у перші дні повномасштабного російського вторгнення, каже пресофіцер Олександр Курбатор.

"Туди приходили просто люди з оголошенням, які було намальовано на картонці маркером в центрі міста. І прийшли люди, більшість з яких ніколи в житті не то що вони не служили строкової служби, вони взагалі не бачили цієї зброї", – розповідає пресофіцер 128 бригади ТРО.

Згадує, за декілька днів зібралася майже тисяча добровольців.

"Дивилися що от стоїть автомат, один хтось "Так, здається воно так" і ми всі дивилися. Мінометник, який служив в 14-му році показував на водопровідній трубі і пляшці якоїсь газованої води, як треба кидати, як воно вилітає", – розповідає Олександр Курбатор.

"Привезли як пам’ять сюди, щоб люди дивилися". У Дніпрі до Дня ЗСУ тероборонці презентували підбиту ними російську БМП
Пресофіцер Олександр Курбатор. Фото: Суспільне Дніпро

Олександр  розповідає, часу на підготовку майже не було. За півтора місяця перші підрозділи вийшли на позиції. Військовослужбовець Олег на позивний "Батя" каже, брав участь у перших боях повномасштабної війни. Чоловік з 27 лютого 2022 року пішов до лав ТРО.

"Перше, що ви мабуть бачили по телебаченню: червоний трактор, БМП – це була операція, яку я проводив. Й якраз тоді бмп-1 у орків з під носа вкрали. По декілька діб під дощем, з мишами, під страшними обстрілами, гинуть хлопці, поранення, витягують, один одного страхують. Звідки ви берете сили? Відповідь коротка — а ми козацького роду", – зазначив військовослужбовець.

З 2022 року бригада воює в Донецькій області. Й з того часу не припиняють вчитися, каже пресофіцер.

"Й це були не те, що не 25, а навіть сотні мабуть навчань. Люди, які колись не бачили в очі автомат — зараз на бігу – зігнувся, маневрує, він стріляє і він влучає", – каже Олександр Курбатор.

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