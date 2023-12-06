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На Львівщині майстрині виготовили для храму ялинкові прикраси з вишивкою
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На Львівщині майстрині виготовили для храму ялинкові прикраси з вишивкою

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На Львівщині майстрині виготовили для храму ялинкові прикраси з вишивкою
Ялинкові іграшки, які виготовили майстрині у Підберізцях. Фото: сторінка у Facebook Підберізцівської сільської територіальної громади

У Підберізцях, що в Львівській громаді, місцеві майстрині виготовили 170 вишитих ялинкових іграшок. Ними прикрасили ялинки в храмі.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Підберізцівської сільської територіальної громади.

Майстрині вишивали іграшки у Народному домі впродовж шести місяців.

Майстрині створюють іграшки
Майстрині створюють іграшки. Фото: сторінка у Facebook Підберізцівської сільської територіальної громади

За цей час виготовили 170 ексклюзивних ялинкових прикрас, використовуючи винятково місцеві старовинні та сучасні орнаменти.

Орнаменти для ялинкових прикрас
Орнаменти для ялинкових прикрас. Фото: сторінка у Facebook Підберізцівської сільської територіальної громади

Готові іграшки
Готові іграшки. Фото: сторінка у Facebook Підберізцівської сільської територіальної громади

Власноруч виготовленими іграшками вже прикрасили ялинки церкви Архістратига Михаїла.

Ялинки у храмі Архістратига Михаїла
Прикрашені ялинки у храмі Архістратига Михаїла. Фото: сторінка у Facebook Підберізцівської сільської територіальної громади

Ялинка, яку прикрасили іграшками з вишивкою
Ялинка, яку прикрасили іграшками з вишивкою. Фото: сторінка у Facebook Підберізцівської сільської територіальної громади

Храм Архістратига Михаїла був збудований 1891–1910 роках архітектором Іваном Левинським у неовізантійському стилі. Стіни церкви розписав художник Модест Сосенко. Храм відвідували Митрополит Андрей Шептицький, Іван Франко, Іларіон Свєнціцькький та чимало інших відомих українців.

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