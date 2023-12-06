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Умєров: українські війська пройшли першу та другу лінії оборони росіян
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Умєров: українські війська пройшли першу та другу лінії оборони росіян

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Умєров
Міністр оборони України Рустем Умєров на засіданні Рамштайн, Німеччина, 19 вересня 2023 р., фото: AP

Українські військові вже пройшли дві лінії оборони, які облаштували російські окупанти, і зараз перебувають перед третьою.

Про це в інтерв'ю FoxNews сказав міністр оборони України Рустем Умєров.

За його словами, війська РФ мають три лінії оборони на фронті в Україні.

"Ми справляємося добре. Продовжуємо звільняти території. Якщо говорити про лінії оборони, ми вже подолали першу і другу. Ми перебуваємо між другою і третьою", — сказав міністр.

Умєров зазначив, що Україна має воєнні цілі на 2024 рік, які передбачають оборонну, контрнаступальну та наступальну операцію, які плануватимуть відповідно до стандартів НАТО.

"У нас є план. Ми деокупували 50 відсотків нашої території, ми перемагаємо Росію на нашій землі, ми повернули території, звільнили їх. І зараз у нас є план на 2024 рік", - сказав він.

Міністр наголосив, що стратегічним завданням і перемогою для України буде вихід на міжнародно визнані кордони 1991 року, включаючи Крим, Донбас і Чорне море.

У вересні генерал Тарнавський повідомив, що українські війська рішуче прорвали першу лінію оборони Росії поблизу Запоріжжя після тижнів кропіткого розмінування. Тепер очікують швидших успіхів, оскільки українські сили наступатимуть на слабшу другу лінію оборони армії РФ.

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