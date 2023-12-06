Трьох херсонок, які під час окупації міста працювали в так званому "управлінні міграційної служби" судитимуть за колабораційну діяльність.

Про це йдеться в Telegram Херсонської обласної прокуратури.

Слідчі встановили, що херсонки отримали псевдопосади "спеціалістів відділу паспортно-візової служби" у захопленому РФ псевдоправоохоронному органі.

"Обвинувачені забезпечували видачу адресних довідок, перекладали українські паспорти та інші документи місцевих жителів російською мовою для подальшого отримання ними паспортів РФ. За це їм загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна", — йдеться у повідомленні.

Раніше поліцейські повідомили про підозру у колабораціонізмі жителю Білозерської громади. Він під час проведення псевдореферендуму у супроводі озброєних військових РФ "збирав" голоси у жителів Микільського.

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