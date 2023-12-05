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Брав участь в організації псевдореферендуму: жителя Білозерської громади підозрюють у колабораціонізмі
КолабораціонізмПОЛІЦІЯВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Брав участь в організації псевдореферендуму: жителя Білозерської громади підозрюють у колабораціонізмі

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Псевдореферендум
Голосування на так званому "референдумі" в Донецькій області України. 23 вересня. Фото: Getty Images

У Херсоні поліцейські повідомили про підозру у колабораціонізмі жителю Білозерської громади. Він під час проведення псевдореферендуму у супроводі озброєних військових РФ "збирав" голоси у жителів Микільського.

Про це у Telegram повідомила поліція Херсонської області.

За даними слідства, він з 23 по 27 вересня 2022 року в тимчасово окупованому на той час Микільському Херсонського району у супроводі озброєних російських військових та у складі виборчої комісії особисто носив скриньку для бюлетенів під час проведення незаконного референдуму.

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 15 років із конфіскацією майна.

Раніше жителька Херсона, яка брала участь у проведенні так званого "референдуму" про приєднання області до РФ, отримала підозру у колабораційній діяльності.

Також у прокуратурі повідомили, що колишнього експерта-криміналіста з Херсона визнали винними у колабораціонізмі та засудили до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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