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Рідні загиблого українського воїна Олександра Юрова створили петицію про присвоєння звання "Герой України" посмертно
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Рідні загиблого українського воїна Олександра Юрова створили петицію про присвоєння звання "Герой України" посмертно

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Загиблий воїн ЗСУ Олександр Юров
Загиблий український військовослужбовець з Херсонщини Олександр Юров. Фото надала Анастасія Глушко

Рідні загиблого військовослужбовця Збройних Сил України Олександра Юрова з позивним "Музикант" створили петицію про присвоєння йому посмертного звання "Герой України".

Про це Суспільному повідомила наречена загиблого Анастасія Глушко. Петиція опублікована на офіційному сайті Офісу президента України 20 листопада 2023 року.

У тексті петиції повідомляється, що Олександр Юров народився 6 вересня 1988 року в селі Горностаївка на Херсонщині. До початку повномасштабного вторгнення він займався музикою, грав у симфонічному оркестрі та навчав дітей у музичній школі.

"24 лютого 2022 року Олександр добровільно призвався на службу. На початку служби був на посаді кадровика у 124 окремій територіальній бригаді 194 батальйону ЗСУ. Згодом чоловік добровільно пройшов навчання та перевівся у бригади штурмового підрозділу", — йдеться в петиції.

Загиблий український військовий Олександр Юров
Загиблий український військовий з Херсонщини з позивним "Музикант" Олександр Юров. Фото надала Анастасія Глушко

Загинув молодший лейтенант Юров 28 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання на лівому березі Херсонської області. Попрощались з військовим у Херсоні 3 жовтня 2023 року.

"Олександр був світлою, доброю, прямою та чесною людиною, хорошим батьком для своєї донечки. Ніколи не підводив, завжди йшов на допомогу. І коли треба було йти на завдання — пішов, без сумнівів і загинув як герой", — написала наречена загиблого українського воїна.

Як розповіла наречена загиблого Анастасія, вони познайомились незадовго до початку війни.

"Почалася війна і Олександр у перший день пішов у військкомат добровольцем. Він був одним з тих, хто займався списками наших військових, розуміючи, що може статись, якщо до нього додому прийдуть з обшуком, він оберігав інформацію від російських військових до виїзду з окупації", — повідомила Анастасія.

За її словами, загиблий військовий Юров брав участь у звільненні Херсона.

"Олександр дуже хотів звільнити від окупації лівий берег Херсонщини і повертати інші території України, повертати нормальне життя українцям. За весь час служби Олександр не брав відпустку, навіть не думав за неї і завжди казав "Не на часі, треба робити, треба їх відганяти", — розказала жінка.

Загинув Олександр Юров від прямого влучення під час артилерійського обстрілу російської армії, повідомила наречена загиблого.

30 листопада на Авдіївському напрямку загинув житель села Милове Херсонської області Олег Чумак.

27 листопада від осколкового поранення на війні загинув житель Херсонської області Юрій Гуцал.

24 листопада 2023 року під Бахмутом під час виконання бойового завдання загинув військовий з Музиківки Херсонської області Матвій Алексанов.

Захищаючи Україну, на війні загинув сержант з Херсонської області Олександр Газетський.

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