З березня окупанти у Криму винесли 514 постанов про "дискредитацію ЗС РФ"

З березня 2023 року окупаційні суди Криму винесли 514 постанов про притягнення до адмінвідповідальності за " дискредитацію ЗС РФ ". Також з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ухвалено шість вироків у кримінальних справах про " повторну дискредитацію російської армії".

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Про це повідомив аналітик КримSOS Євгеній Ярошенко.

З 514 постанов, 38 винесли у листопаді. Це на 11 більше, ніж у жовтні — тоді окупанти прийняли 27 відповідних постанов.

Найбільше постанов винесли з березня цього року такі окупаційні суди:

"Київський районний суд м. Сімферополя" — 82;

"Євпаторійський міський суд" — 47;

"Феодосійський міський суд" — 41;

"Ялтинський міський суд" — 36;

"Сакський міський суд" — 31.

Крім того, з 4 березня 2022 року по 30 листопада 2023 року окупанти ухвалили шість вироків у кримінальних справах про "повторну дискредитацію ЗС РФ". Один з них був ухвалений у листопаді цьогоріч, коли Олега Валєєва позбавили волі на 1,5 року за "дописи у соцмережах".

"Вироки та постанови у справах про "дискредитацію армії рф" порушують право на свободу вираження поглядів, передбачене статтею 19 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, а також статтею 10 Європейської конвенції про права людини", — зазначив Ярошенко.

Що відомо про ухвалення статті про "дискредитацію ЗС РФ"

4 березня 2022 року російські депутати ухвалили поправки до законодавства Росії, які передбачають адміністративну та кримінальну відповідальність за "дискредитацію Збройних сил Російської Федерації". Відтоді Росія використовує даний закон для переслідування громадян з поглядами на повномасштабну війну, які відрізняються від офіційної позиції Кремля, зокрема українців в окупованому Криму.

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