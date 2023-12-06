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З березня окупанти у Криму винесли 514 постанов про "дискредитацію ЗС РФ"
КРИМОКУПАЦІЯОкупаційні судиВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

З березня окупанти у Криму винесли 514 постанов про "дискредитацію ЗС РФ"

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Окупаційний суд, окупований Крим
Окупаційний суд у Криму. Telegram/ Крым 24

З березня 2023 року окупаційні суди Криму винесли 514 постанов про притягнення до адмінвідповідальності за "дискредитацію ЗС РФстаття 20.3.3 КоАП РФ". Також з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ухвалено шість вироків у кримінальних справах про "повторну дискредитаціюстаття 280.3 КК РФ російської армії".

Читайте цей матеріал кримськотатарською

Про це повідомив аналітик КримSOS Євгеній Ярошенко.

З 514 постанов, 38 винесли у листопаді. Це на 11 більше, ніж у жовтні — тоді окупанти прийняли 27 відповідних постанов.

Найбільше постанов винесли з березня цього року такі окупаційні суди:

  • "Київський районний суд м. Сімферополя" — 82;
  • "Євпаторійський міський суд" — 47;
  • "Феодосійський міський суд" — 41;
  • "Ялтинський міський суд" — 36;
  • "Сакський міський суд" — 31.

Крім того, з 4 березня 2022 року по 30 листопада 2023 року окупанти ухвалили шість вироків у кримінальних справах про "повторну дискредитацію ЗС РФ". Один з них був ухвалений у листопаді цьогоріч, коли Олега Валєєва позбавили волі на 1,5 року за "дописи у соцмережах".

"Вироки та постанови у справах про "дискредитацію армії рф" порушують право на свободу вираження поглядів, передбачене статтею 19 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, а також статтею 10 Європейської конвенції про права людини", — зазначив Ярошенко.

Що відомо про ухвалення статті про "дискредитацію ЗС РФ"

4 березня 2022 року російські депутати ухвалили поправки до законодавства Росії, які передбачають адміністративну та кримінальну відповідальність за "дискредитацію Збройних сил Російської Федерації". Відтоді Росія використовує даний закон для переслідування громадян з поглядами на повномасштабну війну, які відрізняються від офіційної позиції Кремля, зокрема українців в окупованому Криму.

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