2023 senesi saban ayından berli Qırım işğal makemeleri, "RF SQni itibardan tüşürüv" sebebinden 514 memuriy üküm çıqardı. Bundna ğayrı, Rusiyeniñ Ukrainağa tolu miqyaslı tecavuzınıñ başından berli "rus ordusını yañıdan itibardan tüşürüv" sebebinden altı cinaiy dava açıp üküm çıqardı.

QırımSOS analitikacısı Yevheniy Yaroşenko bu aqqında haber berdi.

514 ükümden 38-i boş ayda çıqardılar. Bu, orta küz ayından 11 ükümge çoqtır — o zaman işğalciler, 27 maqbul üküm çıqardılar.

Bu sene saban ayından aşağıdaki işğal makemeleri eñ çoq üküm çıqardı:

"Aqmescitteki Kıyiv rayon makemesi" — 82;

"Kezlev şeer makemesi" — 47;

"Kefe şeer makemesi" — 41;

"Yalta şeer makemesi" — 36;

"Saq şeer makemesi" — 31.

Bundan başqa, 2022 senesi saban ayınıñ 4-ünden 2023 senesi boş aynıñ 30-ına qadar işğalciler "RF SQni yañıdan itibardan tüşürüv" aqqında cinaiy davalarda altı üküm çıqardılar. Olardan birini bu sene boş ayda çıqardılar, o zaman Oleh Valeyevni "içtimaiy ağlardaki post" sebebinden 1,5 senege maküm ettiler.

"rf ordusını itibardan tüşürüv" aqqında davalar ve ükümler, İçtimaiy ve siyasiy aqlar aqqında haqlara paktnıñ 19. maddesinde ve Avropa insan aqları aqqında şartnamesiniñ 10. maddesinde qayd etilgen nazar noqtasını serbest şekilde bildirüv aqqını boza", — dep Yaroşenko qayd etti.

"RF SQni itibardan tüşürüv" davaları aqqında ne bilemiz

2022 senesi saban ayınıñ 4-ünde rus mebusları, Rusiye qanunlarına deñişmelerni kirsettiler. Olarğa köre "Rusiye Federatsiyasınıñ Silâlı Quvetlerini itibardan tüşürüv" sebebinden memuriy ve cinaiy cevapkârlıq bar. O zamandan berli Kremlniñ resmiy nazar noqtsından farqlı olğan tolu miqyaslı tecavuz aqqında başqa nazar noqtalarınen vatandaşlarnı, ayrıca işğal etilgen Qırımdaki ukrainalılarnı taqip etmek içün Rusiye, bu qanunnı qullana.

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