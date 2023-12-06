На війні з РФ загинули бійці з п'яти громад Кіровоградщини

На війні з РФ військових втратили Маловисківська, Добровеличківська та Новоукраїнська громади Новоукраїнського, Компаніївська громада Кропивницького та Приютівська громада Олександрійського районів Кіровоградської області.

6 грудня у Малій Висці Новоукраїнського району прощатимуться з Андрієм Скрипником, який загинув 12 листопада біля села Кліщіївка Бахмутської громади на Донеччині. За інформацією голови громади Юрія Гульдаса, до 4 грудня бійця вважали зниклим безвісти.

Андрій Скрипник народився 28 вересня 1991 року. Навчався у Маловисківських школах №1 та №4, училищі №16, де отримав професію Муляра, монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій, електрозварника ручного зварювання. Після навчання працював у місті Одеса на підприємстві з технічного обслуговування автомобілів. У 2014-2015 роках брав участь в Антитерористичній операції, служив у 57-ій окремій мотопіхотній бригаді до 1 квітня 2015 року. Чоловіка мобілізували 27 лютого 2022 року, служив він у 28-ій механізованій бригаді.

Андрій Скрипник. Фото: сайт Маловисківської міської ради

6 грудня у селищі Добровеличківка Новоукраїнського району прощатимуться із загиблим на війні з РФ 49-річним Олександром Взводовим. Це інформація від голови громади Володимира Осієвського.

Військовий народився 11 вересня 1974 року в селі Майданецьке Черкаської області, закінчив місцеву школу. Був курсантом Херсонського факультету Запорізького юридичного інституту МВС України, протягом 18 років працював в органах внутрішніх справ. 27 вересня 2020 року Олександр Взводов підписав контракт зі Збройними силами України. Помер 4 грудня. У військового залишились дружина й двоє доньок.

Олександр Взводов. Фото: Facebook Ірини Взводової

Голова Приютівської громади Олександрійського району Андрій Коломійцев написав про смерть від поранень 34-річного військового із села Косівка Олександра Маркевича. За його інформацією, боєць отримав поранення під час виконання бойового завдання 12 вересня, помер 3 грудня у військовому госпіталі. Про дату, час та місце прощання повідомлять додатково.

Олександр Маркевич. Фото: Facebook Андрія Коломійцева

Біля села Мала Токмачка Запорізької області загинув старший солдат Микола Цуркан з Компаніївки Кропивницького району. За інформацією голови громади Олександра Маслюкова, сталось це 31 серпня.

Боєць народився 1 травня 1991 року в селища Компаніївка, закінчив Нечаївську школу та Компаніївський коледж ветеринарної медицини. Після строкової служби в лава Збройних сил України працював комбайнером. Чоловіка мобілізували 4 січня 2023 року, служив він майстром бойової машини артилерійського дивізіону. У загиблого залишились дружина й двоє дітей. Про дату, час та місце прощання повідомлять додатково.

Микола Цуркан. Фото: Facebook Компаніївської громади

4 грудня під час виконання бойового завдання біля села Малинівка Запорізької області загинув старший солдат Сергій Павичич із села Новоолександрівка Новоукраїнської громади. Про це написав голова громади Олександр Корінний. Про дату, час та місце прощання з бійцем повідомлять додатково.