6 грудня на Львівщині прощаються із чотирма полеглими військовослужбовцями

Сьогодні, 6 грудня, на Львівщині поховають чотирьох військовослужбовців. Володимир Сачала, Андрій Шевченко, Богдан Дмитрик й Олександр Іванічкін загинули у російсько-українській війні.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації.

Володимир Сачала мешкав у Яворівській громаді. Йому було 26 років.

Володимир Сачала. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Працював столяром. До Збройних Сил України Володимир Сачала долучився в січні 2023 року. Служив у складі 24 бригади, наприкінці листопада отримав поранення внаслідок мінометного обстрілу, від яких і загинув. У нього залишилася дружина.

Андрій Шевченко — мешканець Дрогобича. Йому був 31 рік.

Андрій Шевченко. Фото: пресслужба Львівської ОВА

До війська Андрій доєднався у лютому 2023 року. Служив у військовій частині А-4010, воював на Бахмутському напрямку. Загинув 13 березня 2023 року під час виконання бойового завдання. В Андрія Шевченка залишились батьки, дружина, син та сестра.

Богдан Дмитрик — 36-річний львів'янин.

Богдан Дмитрик. Фото: пресслужба Львівської ОВА

Навчався у Львівському університеті бізнесу та права, до повномасштабної війни працював оператором із налагодження автоматичних та напівавтоматичних ліній, повідомляють у пресслужбі Львівської міської ради. У лютому 2022 року пішов у ЗСУ добровольцем і потрапив до 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Загинув 1 грудня 2023 року. У Богдана Дмитрика залишилися батьки, дружина й донька.

Олександр Іванічкін — 48-річний мешканець Львова.

Олександр Іванічкін. Фото: пресслужба Львівської ОВА

У пресслужбі Львівської міської ради повідомили, що з 1999 року Олександр проживав у Італії й працював на меблевій фабриці. З початком повномасштабного вторгнення повернувся в Україну й долучився до лав Збройних Сил України як доброволець. Воював на східному напрямку в складі 5-ї окремої штурмової Київської бригади. Загинув 29 листопада 2023 року. В Олександра Іванічкіна залишилася мама, сестра та двоє синів.