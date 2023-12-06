На війні в Україні РФ втратила 1270 військових за добу — Генштаб ЗСУ

Станом на ранок 6 грудня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 335 110 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За добу російське військо втратило 1270 солдатів.
З техніки росіяни втратили:
- танків ‒ 5600 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 10456 (+40) од,
- артилерійських систем – 8024 (+37) од,
- РСЗВ – 919 (+6) од,
- засоби ППО ‒ 605 (+0) од,
- літаків – 324 (+1) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6083 (+51),
- крилаті ракети ‒ 1570 (+0),
- кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10532 (+49) од,
- спеціальна техніка ‒ 1153 (+5)
Дані уточнюються.
Протягом минулої доби на фронті відбулося 97 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Сили оборони завдали 43 удари по позиціях військ РФ та знищили бомбардувальник Су-24М.