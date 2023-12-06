За добу на фронті відбулося майже 100 бойових зіткнень — Генштаб

Протягом минулої доби на фронті відбулося 97 бойових зіткнень. Найгарячіше було на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Сили оборони завдали 43 удари по позиціях військ РФ та знищили бомбардувальник Су-24М.

Про це йдеться у ранковому зведенні ЗСУ.

Війська РФ завдали 4 ракетних та 104 авіаційних удари, здійснили 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Внаслідок російських атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Крім того, вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 50 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 41 ударний БпЛА.

Авіаударів зазнали: Костобобрів Чернігівської області; Новодмитрівка Сумської області; Іванівка Харківської області; Стельмахівка, Білогорівка Луганської області; Спірне, Новобахмутівка, Авдіївка, Олександропіль, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Тягинка, Кринки, та Львове Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на напрямках

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання ЗСУ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак в районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 26 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області; Тернів, Спірного, Веселого, Роздолівки, Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 10 атак в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають росіянам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські військові продовжують стримувати армію РФ, яка не полишає спроб оточити Авдіївку. ЗСУ тримають оборону, завдаючи росіянам значних втрат. Сили оборони відбили 25 атак в районах східніше Новобахмутівки, Степового, північно-східніше Бердичі, Авдіївки, Сєверного, Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати війська РФ в районах Красногорівки, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Відбили 18 атак.

На Шахтарському напрямку ЗСУ відбили атаку в районі південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили всі атаки росіян, який намагався відновити втрачене положення в районах західніше Вербового Запорізької області.

Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах армії РФ.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 по пунктах управління та 3 по зенітно-ракетних комплексах росіян. Також Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено російський бомбардувальник Су-24М.

Підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункт управління, 1 склад боєприпасів, 2 станції РЕБ та 11 артилерійських засобів військ РФ.