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"Як можна паплюжити таку територію?". Жителі передмістя Дніпра проти побудови сміттєсортувальної станції на полі
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"Як можна паплюжити таку територію?". Жителі передмістя Дніпра проти побудови сміттєсортувальної станції на полі

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&quot;Як можна паплюжити таку територію?&quot;. Жителі передмістя Дніпра проти побудови сміттєсортувальної станції на полі
Суспільне Дніпро

У селі Олександрівка, що в передмісті Дніпра, група місцевих жителів виступає проти побудови сміттєсортувальної станції. Її планують звести на одному з орендованих полів поблизу села. Як реагують представники влади та директор підприємства-забудовника — в матеріалі Суспільного Дніпро.

Ксенія живе неподалік місця, де планується станція. Розповідає: хоча за документами запланована станція переробки будівельних відходів, побоюється, що можуть збудувати звичайний смітник.

"Це буквально якихось 700 метрів до ділянок, які виділені під забудову людям, це вже буде йти сміттєзвалище. Як можна паплюжити таку територію сміттєзвалищем? " — розповіла Суспільному жінка на зборах односельців, які відбулися 5 грудня.

"Майже всі проти цього будівництва"

У 2020 році, розповідає місцева жителька Тетяна Євтушок, Олександрівська сільська рада надала дозвіл на розміщення сміттєсортувальної станції поблизу села. Каже: громадські слухання щодо будівельних робіт не проводили.

"Відкрите питання щодо зміни цільового призначення земель сільськогосподарського призначення на землі промисловості. Якщо запитати кожного першого мешканця села, то майже всі проти цього будівництва", — говорить Тетяна.

Що каже влада

Громада ініціювала слухання про будівництво сміттєсортувальної станції. На них приїхали представники Слобожанської та Олександрівської рад і компанії, яка планує збудувати станцію.

Від коментарів пресі представник компанії-забудовника відмовився. Результати обговорень та подальші дії представники Слобожанської селищної громади також не коментують.

"Ми коли це вирішимо, я думаю, що ми тоді надамо вже конструктивну відповідь. На сьогоднішній час питання ще розробляється", — сказала представниця Слобожанської селищної громади Олена Вергечик.

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