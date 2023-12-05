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У Сумах відкрили виставку живопису за мотивами творів Олександра Олеся
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У Сумах відкрили виставку живопису за мотивами творів Олександра Олеся

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У Сумах відкрили виставку живопису за мотивами творів Олександра Олеся
Фото: Суспільне Суми

У Сумах відкрили виставку “Раю мій, раю” до дня народження українського поета, уродженця Білопілля Олександра Олеся. 5 грудня виповнилося 145 років від дня його народження. Живописні роботи, присвячені творчості поета, представили Ганна Сергєєва і Микола Яровий.

Лариса – відвідувачка виставки ділиться: "Враження такі яскраві, квіти. Анєчка, вона завжди працювала з квітами, і це завжди було в її роботах. Це дуже яскрава і емоційна виставка і емоційні дуже роботи".

У Сумах відкрили виставку живопису за мотивами творів Олександра Олеся
Фото: Суспільне Суми

На роботах сумської художниці Ганни Сергєєвої – символічний світ поезій уродженця Білопілля, українського поета першої половини минулого століття Олександра Олеся.

У Сумах відкрили виставку живопису за мотивами творів Олександра Олеся
Фото: Суспільне Суми

"Олександр Олесь – він символіст, він такий, в нього весна – то дівчина красива. "Весна йде, як фея, в білих квітах, як лілея". У нього все живе, мрія жива, самотність жива, всі дієві особи – як люди", — розповіла Ганна Сергєєва.

У Сумах відкрили виставку живопису за мотивами творів Олександра Олеся
Фото: Суспільне Суми

Художниця відкрила для себе творчість Олександра Олеся у 90-х, коли їй у руки випадково потрапила його збірка, в ній було багато віршів про дітей. В пані Ганни діти тоді були маленькі, каже, їх вона побачила в цих поезіях: "Два хлопчики на ставочку ловлять рибку з холодочку". Це мої два хлопчики ловили, до баби їздили в село і ловили рибку".

Художниця Ганна Сергєєва
Художниця Ганна Сергєєва. Фото: Суспільне Суми

Першу виставку, присвячену Олександру Олесю, художниця представила 25 років тому. Відтоді колекція поетичного живопису Ганни Сергєєвої постійно поповнювалася, адже твори Олеся — невичерпні для творчого натхнення, каже жінка. Розповідає, що поетичному сприйняттю світу сприяє і оточення, адже вони з чоловіком живуть у невеликому селі Сумського району з мальовничими краєвидами і безліччю квітів на подвір’ї.

У Сумах відкрили виставку живопису за мотивами творів Олександра Олеся
Фото: Суспільне Суми

"Вселяє життя і радість, особливо, який зараз час – і я з задоволенням дивлюся ці картини", — розповіла відвідувачка виставки Галина Пушкар.

"Сама особистість Олександра Олеся – це надзвичайно цікава особистість. Вона впливає на всі види мистецтва, в тому числі і на художників, і на музиканті. Дуже приємне співпадіння задумів Олександра Олеся і відображення на цих картинах", — сказав відвідувач виставки Василь Маслов.

У Сумах відкрили виставку живопису за мотивами творів Олександра Олеся
Фото: Суспільне Суми

На виставці представлені переважно роботи Ганни Сергєєвої, підготувати їх до показу допомагав її чоловік, художник Микола Яровий. Пані Ганна каже, що мріє видати збірку з роботами за мотивами творчості Олександра Олеся. Виставка "Раю мій, раю" у Сумській міській галереї триватиме до 19 грудня.

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