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В Ужгороді встановлюють новорічну ялинку
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В Ужгороді встановлюють новорічну ялинку

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На площі Шандора Петефі в Ужгороді завершують монтаж ялинки. Дерево встановлюють за гроші меценатів. Про це Суспільному розповіла начальниця управління молоді та спорту Ужгородської міськради Алла Чернобук.

За словами Алли Чернобук, гроші з місцевого бюджету на встановлення та демонтаж ялинки не використовують.

"Я підтримую встановлення ялинки, адже навіть у тяжкі часи, народ має право на якусь радість, у всіх є діти. Ялинка один із основних атрибутів пов'язаних із зимовими святами", — розповідає ужгородець Євген.

Висота ялинки – 19 метрів. Прикрашатимуть дерево минулорічними прикрасами. Нові цьогоріч не купували.

"Для прикрашання буде використовуватися прикраси та освітлення, котрі були закуплені ще в 2021 році. Монтаж та демонтаж ялинки буде проходити за рахунок меценатів. Вона буде знаходитися на площі Шандора Петефі до середини січня. В разі блекауту ялинка буде засвічуватися за рахунок генератору відповідно до графіку, або не буде засвічена взагалі", — додає Алла Чернобук.

Ялинку монтують на площі Шандора Петефі. Вогні головної ялинки Ужгорода засвітять 6 грудня о 17 годині.

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