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У Кропивницькому попрощались з Анатолієм Приходьком та Русланом Веретою
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У Кропивницькому попрощались з Анатолієм Приходьком та Русланом Веретою

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У Кропивницькому попрощались з Анатолієм Приходьком, який загинув 30 листопада та Русланом Веретою. Він зник 22 квітня минулого року.

Обоє військових стали на захист України добровольцями. Анатолій Приходько – з 2014 року, Руслан Верета – після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Рідні, бойові побратими й посестри, колеги прощалися з двома бійцями, розгорнувши прапори та ставши на коліна.

Анатолій Приходько

Анатолій Приходько народився в столиці Узбекистану Ташкенті. Після переїзду в Україну з батьками спочатку жили в селі Обухівка Миколаївської області. Вивчився на кухаря, працював за фахом. У 2010 році переїхав в Кропивницький, розповіла родичка бійця Тетяна Заремба.

"У 2014 році, коли почалася війна, Толік був великим патріотом. Він вирішив піти захищати країну".

За словами жінки, з вересня 2017 служив в Силах спеціальних операцій за контрактом. Був на посадах старшого розвідника, старшого розвідника-кулеметника, старшого оператора. Анатолій Приходько загинув 30 листопада біля міста Покровськ Донецької області. Йому було 44 роки.

Руслан Верета

Руслан Верета народився в селі Кальниболота тодішнього Новоархангельського району Кіровоградської області. З батьками переїхали в Кропивницький, де закінчив школу, після – вище професійне училище, отримав фах електрика, розповіла сестра військового Олена Горінова.

"Працював майже 20 років на одному підприємстві настроювачем швейного обладнання. Він пішов добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення. Служив у 57 бригаді в Луганській області. І там він зник безвісти 22 квітня. І от майже рік і сім місяців ми його шукали".

Олена Горінова говорить, брат загинув 22 квітня 2022 року внаслідок артилерійського обстрілу біля селища Новотошківське Луганської області. Йому був 41 рік.

Поховали військових на Алеї слави у Кропивницькому.

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