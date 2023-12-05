Попри негоду та російські атаки, енергосистема України збалансована — Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що, попри погіршення погодних умов і атаки російських окупантів, енергосистема України працює стабільно.

Про це посадовець повідомив під час засідання уряду 5 грудня.

"Наразі, попри складні погодні умови та російські атаки, енергосистема збалансована. Планових відключень немає, за потреби імпортуємо необхідні обсяги електроенергії з держав ЄС", — сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, Україна приєдналася до декларації про збільшення потужностей ядерної енергетики втричі до 2050 року.

"Розвиток української атомної енергетики — це не лише про наші внутрішні потреби, але й про допомогу Європі в прискоренні зеленого переходу", — додав глава уряду.

Раніше в "Укренерго" поінформували, що станом на 5 грудня ситуація в енергосистемі України залишається складною.

Протягом доби з технічних причин в аварійний ремонт було виведено блок на тепловій електростанції. Продовжено термін ремонту ще на 2 блоках різних електростанцій, натомість 2 блоки повернулись у роботу.