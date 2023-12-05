Українські енергетики 5 грудня зафіксували найбільше за останні чотири дні споживання світла та закликали використовувати електроенергію ощадливо.

Про це повідомили в "Укренерго".

Фахівці вказали, що споживання значно виросло з початком робочого тижня і нагадали, як можна зекономити електроенергію на роботі:

слідкуйте за тим, щоб не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів. (наприклад, кондиціонер і електрочайник або кавомашина і мікрохвильова піч і комп'ютер);

вимкніть світло у приміщеннях, які не використовуються (на складах, у підсобках, туалетах, душових тощо);

зменшить інтенсивність освітлення приміщення в той час, коли не відбувається приймання відвідувачів;

користуйтеся настільними лампами або іншим локальним світлом на робочому місці замість яскравого освітлення усього приміщення;

по можливості, вимкніть освітлення вивісок у денний час (особливо у пікові години);

вимкніть із розеток усі зарядки, якщо вони в цей час не заряджають ваш ноутбук, телефон або інший пристрій.

Раніше енергетики інформували, що станом на 5 грудня ситуація в енергосистемі України залишається складною.

Протягом доби з технічних причин в аварійний ремонт було виведено блок на тепловій електростанції. Продовжено термін ремонту ще на 2 блоках різних електростанцій, натомість 2 блоки повернулись у роботу.