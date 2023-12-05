Заступник командира батальйону морської піхоти одеської 35 окремої бригади морської піхоти Командування морської піхоти ВМС ЗСУ майор Сергій Дудін отримав сертифікат на житло. У червні йому присвоїли звання "Герой України".

Про це стало відомо зі списку військовослужбовців ЗСУ, яким надали звання Герой України та членів сімей загиблих Героїв України, для вручення сертифіката на отримання житла.

Сергій Дудін у складі підрозділу знищував техніку РФ та їхніх військових поблизу населеного пункту Лозове Херсонської області з серпня по листопад 2022 року. Брав участь у штурмах і звільненні з-під окупації села Сухий Ставок Херсонської області. Під час бойових дій отримав поранення. Після лікування одразу повернувся на службу.

"З листопада 2022 року по теперішній час підрозділи батальйону морської піхоти завдали значних втрат противнику на Донецькому напрямку, в живій силі загиблими до 100 загарбників, пораненими до 150, в техніці: чотири од. ББМ, дві танків", — йдеться у документі.

Згідно з указами президента України був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня та орденом "Богдана Хмельницького" III ступеня. 24 червня Володимир Зеленський присвоїв йому звання "Герой України" та вручив орден "Золота Зірка".

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області