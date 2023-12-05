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САП та НАБУ завершили слідство у справі щодо депутата Полтавської облради Олександра Смірнова
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САП та НАБУ завершили слідство у справі щодо депутата Полтавської облради Олександра Смірнова

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Олександр Смірнов
Олександр Смірнов. Фото: Олександр Смірнов

Працівники НАБУ та САП завершили розслідування справи щодо колишнього депутата Полтавської облради Олександра Смірнова. Він, за даними слідства, заволодів 100 тисячами гривень, які передбачались для виплати громадянам грошової допомоги на лікування.

Про це 5 грудня повідомили на Facebook-сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У чому підозрюють Олександра Смірнова

За даними слідства, Олександра Смірнова підозрюють у заволодінні 100 тисячами гривень, які передбачались для виплати громадянам грошової допомоги на лікування. Гроші перерахували на рахунок родички депутата, яка підробила довідку про захворювання. Депутата підозрюють за частиною четвертою статті "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

Також про підозру за цією ж статтею повідомили родичці депутата, яка нібито потребувала матеріальної допомоги, та консультантці відділу з питань забезпечення діяльності керівництва виконавчого апарату Полтавської облради, яка консультувала щодо потенційних отримувачів такої допомоги з-поміж наближених до депутата людей та допомагала з оформленням необхідних документів.

"Вироком ВАКС затверджено угоду про визнання винуватості між прокурором та консультантом відділу з питань забезпечення діяльності керівництва виконавчого апарату Полтавської обласної ради. Особу звільнено від відбування основного покарання з іспитовим строком 2 роки. Крім того, відповідно до умов угоди особа перерахувала на потреби ЗСУ понад 100 тисяч гривень", — повідомили на Facebook-сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Хто такий Олександр Смірнов

34-річний Олександр Смірнов був обраний депутатом до Полтавської обласної ради на виробах 2020-го. Балотувавсь від партії "Слуга народу". 3 жовтня 2023-го він склав повноваження депутата Полтавської облради.

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