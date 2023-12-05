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У Херсоні на маршрути вийшли два тролейбуси, передані з Миколаєва
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У Херсоні на маршрути вийшли два тролейбуси, передані з Миколаєва

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Тролейбус у Херсоні
Тролейбус, 5 грудня 2023 року. Фото: Херсонська військова адміністрація

У Херсоні п’ятого грудня на маршрути вийшли два тролейбуси, які передали з Миколаєва. Транспорт не новий, проте після капітального ремонту.

Про це йдеться на сайті Миколаївської міської ради.

У міськраді зазначили, що раніше Херсонська міська військова адміністрація звернулась до Миколаєва щодо можливості надання вживаних тролейбусів для перевезення пасажирів, адже під час обстрілів Херсона значних пошкоджень зазнало комунальне підприємство "Херсонелектротранс".

"Наше місто відгукнулось на це прохання і на сесії Миколаївської міськради було прийняте відповідне рішення. Загалом Херсону буде передано чотири тролейбуси марки "Škoda" — два для перевезення містян і ще два як донори запчастин, щоб не витрачати на це додаткові кошти", — йдеться у повідомленні.

Тролейбуси, передані з Миколаєва, 5 грудня 2023 року
Тролейбуси, передані з Миколаєва, 5 грудня 2023 року. Фото: Херсонська військова адміністрація

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко написав, що парк комунального підприємства "Херсонелектротранс" поступово збільшується.

"Цього разу Миколаїв передав Херсону два тролейбуси й тепер їх на підприємстві 25. У місті зараз працюють чотири тролейбусних маршрути, на два з них вийшли подаровані сусідами машини", — сказав Роман Мрочко.

Водій КП "Херсонелектротранс" говорить, що п’ятого грудня здійснюватимуть перший виїзд.

"Багато машин у нас розбитих, тому хоч якось (допомогли — ред.). Будемо випробовувати. Це перший виїзд, відпрацюємо — скажемо", — каже водій.

Що відомо про передачу тролейбусів

  • Депутати Миколаївської міської ради 26 жовтня 2023 року затвердили передачу чотирьох тролейбусів з комунальної власності міста до Херсона. "За" проголосували 28 депутатів.

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