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У Чернігові понад 50 людей здавали кров у Міжнародний день волонтера
ДонорЛЮДИВОЛОНТЕРИРегіони

У Чернігові понад 50 людей здавали кров у Міжнародний день волонтера

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У Чернігові понад 50 людей зареєструвалися, щоб здати кров у Міжнародний день волонтера. Таку акцію організував благодійний фонд "Рокада". Крім тих, хто зареєструвався заздалегідь, до обласного центру крові приходили і ті, хто про акцію не знав. Директорка центру Лілія Бузницька каже: вони можуть прийняти протягом дня до ста людей.

Чернігівець Дмитро Костюк працює у благодійному фонді "Рокада", який і організував сьогоднішню акцію. До обласного центру крові чоловік прийшов вдруге.

"Вперше я приходив здавати кров для дружини, коли вона народжувала першу дитину, тому це більше була потреба. А зараз вже у більш свідомому віці розумію, що це, в принципі, природня потреба допомогти тим, кому це в першу чергу потрібно. Бо для нас це не важко, а для когось може бути критично корисним".
Донор крові Дмитро Костюк
Донор крові Дмитро Костюк. ФОТО: Суспільне Чернігів

За словами психолога фонду Олександра Гапона, акція відбувається в рамках всеукраїнської кампанії "16 днів проти насильства".

"Сьогодні, 5 грудня, Міжнародний день волонтера, ми вирішили провести саме здачу крові, а також інформування людей про таку проблему, як гендерно зумовлене насильство. Сьогодні всі учасники, здаючи кров, отримують інформацію про види, ознаки, прояви насильства. Знайомляться із супергероїнями – жінками, які у нас на Чернігівщині присвятили своє життя боротьбі з насильством".
Психолог Олександр Гапон
Психолог Олександр Гапон. ФОТО: Суспільне Чернігів

У Чернігові понад 50 людей здавали кров у Міжнародний день волонтера
Черга в центрі крові. ФОТО: Суспільне Чернігів

Учасники акції попередньо реєструвалися, каже Олександр. Всіх, а їх понад 50, запросили до обласного центру крові на різний час. Також, приходили ті, хто не реєструвався. Серед них і Вікторія Радзівіло. Каже: приходить сюди втретє.

"Це для мене не складно, а якимсь людям це, мабуть, потрібно".

У Чернігові понад 50 людей здавали кров у Міжнародний день волонтера
Донорка крові Вікторія Радзівіло. ФОТО: Суспільне Чернігів

За словами генеральної директорки обласного центру крові Лілії Бузницької, вони готові прийняти до ста людей протягом дня. Говорить: потреба у компонентах крові є завжди.

"На сьогодні також є потреба в компонентах крові, особливо з негативним резусом-фактором. Кожного дня приходить близько 20-30 людей. Для того, щоб забезпечити потребу, треба трішечки більше – хоча б 30-40 людей в день".
Генеральна директорка обласного центру крові Лілія Бузницька
Генеральна директорка обласного центру крові Лілія Бузницька. ФОТО: Суспільне Чернігів

Лілія Бузницька каже: такі акції, як сьогодні, допомагають їм збільшити кількість постійних донорів.

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